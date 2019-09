vor 26 Min.

Kann Walkertshofen endlich jubeln?

Jubelnde Walkertshofer – was in der Vorsaison noch in der Regel war, ist nach dem Aufstieg abgeebbt. Bislang ist das Staudenteam immer leer ausgegangen. Das soll sich nun gegen Schwabegg ändern.

Der Aufsteiger muss gegen Schwabegg seine Abwehrfehler in den Griff bekommen, um zu siegen

Von Marcus Angele

Etwas überraschend, aber nicht unverdient, hat sich mit einem Sieg in Untermeitingen der TSV Ustersbach in die Spitzengruppe geschoben. Auch der TSV Königsbrunn steht nach seinem zweiten Sieg punktgleich mit dem für viele Mitkonkurrenten als Aufstiegsfavorit geltende FSV Inningen an der Tabellenspitze. Nun kommt es am vierten Spieltag zum Spitzenspiel zwischen Ustersbach und Inningen, während der TSV Königsbrunn ein spielfreies Wochenende genießen darf.

Nach der deutlichen 0:3-Heimpleite gegen Untermeitingen gab es für den ASV Hiltenfingen auch in Inningen nichts zu erben. Beim 1:4 war das Team von Vahid Duratovic selten auf Augenhöhe und verlor sogar verdient in dieser Höhe.

Nun kommt am Sonntag bereits um 14 Uhr der FSV Großaitingen mit einer ausgeglichenen Bilanz in die ASV-Arena. Gegen Kleinaitingen reichte eine sehr gute erste Halbzeit nicht, um das Spiel für sich zu entscheiden, und der FSV hatten gegen Ende sogar Glück, dass die Kleinaitinger nicht mehr Kapital aus ihren Chancen schlugen. Man darf also gespannt sein, wer die Rückschläge aus dem letzten Spiel besser verarbeitet hat. Tendenziell riecht es hier nach einem Unentschieden.

Kleinaitingen empfängt den Aufsteiger aus Fischach, der letztes Wochenende spielfrei war. Eine Prognose für dieses Spiel ist ebenfalls schwer, da Fischach in den beiden ersten Spielen zum einen ein sehr kämpferisches Gesicht gegen Schwabegg, aber zum anderen ein sehr harmloses gegen Königsbrunn zeigte. Auch Kleinaitingen kam bisher über zwei magere Unentschieden nicht hinaus und zeigte insgesamt in beiden gespielten Partien eher drei Magerkosthalbzeiten. Fischach Trainer Dominik Bröll hatte nach dem glatten 1:4 in Königsbrunn eine Woche spielfrei und kann für sein Team nur hoffen, dass die mangelhafte Chancenverwertung der Kleinaitinger anhält oder seine Abwehr etwas besser agiert. Genau das Gegenteil wird man in Kleinaitingen hoffen und dass Goalgetter Walter Seckler wieder so sticht wie in der vergangenen Saison, wo er mit 18 Treffer der gefährlichste FCK-Angreifer war.

In Wehringen freut man sich, dass nach zwei spielfreien Wochenenden endlich wieder der Ball rollt. Nach der Auftaktniederlage soll nun der erste Sieg folgen. Zu Gast ist die SpVgg Langenneufnach, die sehr unglücklich gegen Königsbrunn 1:2 verlor.

Jürgen Streit, Trainer der SpVgg, attestierte seinem Team eine gute Leistung: „Wir haben eigentlich unsere Hausaufgaben gemacht, gut gespielt und waren nicht unbedingt schlechter als Königsbrunn. Aber zwei dicke Patzer hinten und die ausgelassenen Chancen vorne darfst du dir gegen so einen spielerisch guten Gegner nicht leisten. Der späte Gegentreffer in der 87. Minute war halt dann tödlich für uns.“ Wehringen kann Streit schwer einschätzen, da diese erst ein Spiel bestritten haben. „Wir müssen auf jeden Fall die Konzentration 90 Minuten hochhalten und mit dem gleichen Einsatz wie im letzten Spiel agieren“. Mit einem Punktgewinn wäre der Coach sehr zufrieden.

Mit mehr als einem Punkt rechnet wahrscheinlich Schwabegg gegen den Aufsteiger und Schlusslicht TSV Walkertshofen, dem der raue Kreisklassenwind aber so richtig heftig ins Gesicht bläst. Gegen Margertshausen ließ sich das Spiel zunächst gut an, doch nach einer halben Stunde verlor man wieder total den Faden und Margertshausen drehte das Spiel noch deutlich zu seinen Gunsten. Gerade Fehler in der Abwehr werden in der höheren Liga doch gnadenloser bestraft als in der A-Klasse.

Mit einem schweren Auswärtsspiel muss der SV Untermeitingen in Margertshausen rechnen. Nach der eher unerwarteten Niederlage gegen sehr effektive Ustersbacher muss sich die Sandner-Elf erst mal schütteln und den Mund abputzen. Doch der Coach wird sicherlich die richtigen Worte finden, um sein Team wieder entsprechend zu motivieren, um aus Margertshausen etwas Zählbares mitzunehmen.

Doch der Absteiger aus Margertshausen scheint nun in der Kreisklasse angekommen zu sein. In Walkertshofen zeigte der SSV ab der 30. Minute eine sehr gute Leistung mit teilweise schönen Kombinationen. So war die Auftaktniederlage in Langenneufnach vielleicht nur ein Ausrutscher.

Das Spitzenspiel des vierten Spieltages findet aber in Ustersbach statt. Dort empfängt der Ustersbach mit noch blütenweißer Weste den Tabellenführer Inningen, der ein Spiel und einen Punkt mehr auf dem Konto hat. Inningen fertigte Hiltenfingen humorlos mit 4:1 ab und hatte durchaus Chancen auf einen höheren Sieg. Ustersbach konnte nach dem deutlichen Sieg gegen Walkertshofen auch in Untermeitingen etwas überraschend dreifach punkten. Interessant und entscheidend dürften hier die Duelle der schnellen Angreifer des FSV Inningen gegen die Ustersbacher Abwehr-Routiniers um Cosmin Uilacan werden.

