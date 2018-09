vor 26 Min.

Keeper trifft mit Abschlag ins Tor Lokalsport

Wie Klosterlechfelds Andreas Karl das kuriose Tor erlebt.

Andreas Karl vom TSV Klosterlechfeld ist nicht gerade für das Toreschießen bekannt. Kein Wunder, der 20-Jährige steht bei den Lechfeldern auch zwischen den Pfosten. Nun gelang ihm ein wohl einmaliges Kunststück. Beim B-Klasse-Spiel der Klosterlechfelder Reserve beim FSV Großaitingen II erzielte Karl mit einem Abschlag aus dem eigenen Sechzehner den Führungstreffer seines Teams.

Es lief die 29. Spielminute. Karl hatte gerade einen Schuss der Großaitinger pariert und wollte schnell einen Gegenangriff einleiten. „Ich habe aus dem Augenwinkel unseren Angreifer Marko Simic gesehen und wollte ihn mit langem Holz schicken“, so Karl. Das misslang gründlich, denn auch getragen von einer Windböe wurde der Ball länger und länger, bis er schließlich vor dem verdutzten Robin Kunth im Großaitinger Tor aufsprang und über diesen ins Netz flog. „Ich habe das gar nicht mitbekommen und mich schon wieder abgedreht. Plötzlich haben alle gejubelt und sind auf mich zu gerannt. Ich bin dann erst einmal zum Schiedsrichter und hab gefragt, ob das Tor überhaupt zählt.“ Der Treffer zählte. So etwas ist dem 20-Jährigen, der in Schwabmünchen wohnt und beim dortigen TSV ausgebildet wurde, bisher nicht gelungen. „Per Elfmeter habe ich schon das ein oder andere Tor gemacht, aber so noch nicht. Da war natürlich viel Glück und viel Wind dabei. Vielleicht lag es aber auch daran, dass die Klosterlechfelder Kicker am Vorabend im Zelt auf dem Michaeli-Markt gefeiert hatten“, vermutet Karl schmunzelnd.

Der Torhüter hatte am Sonntag aber noch mehr zu feiern. Denn die Klosterlechfelder gewannen die Partie mit 3:2 und freuten sich über ihren ersten Saisonsieg. Für Karl war es nach einer Knieverletzung der erste Einsatz in dieser Spielzeit. „Das ist natürlich ein geiler Einstand. Wer bei uns sein erstes Tor schießt, muss einen ausgeben. Bei mir wird das jetzt vermutlich teurer als bei allen anderen werden.“(sry-)

