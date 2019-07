19:25 Uhr

Kein Hindernis konnte sie aufhalten

505 Sportler treten beim 2. „Wertach-Extreme-Run“ an. Trotz einer kleinen Panne bei der Streckenführung kamen alle, glücklich und geschafft ins Ziel. Mehr als 3000 Euro Spende für die Ulrichswerkstätten

Von Christian Kruppe

Schwabmünchen Sie wollten es härter – und sie bekamen es härter. Nach der Premiere des „Wertach-Extreme-Run“ im Vorjahr war das Fazit der Läufer gut, doch viele wollten schwierigere Hindernisse. Diesen Wunsch erfüllte das Team um Organisator Leo Klocke gerne. Es gab neue Hindernisse, erstellt vom Partner „Survival Running –Augsburg“, an den bisherigen wurde gefeilt. Wie an den Schlammlöchern. Da legte die Feuerwehr Hand an. „Im vorigen Jahr haben wir die Gruben am Freitagabend präpariert, diesmal haben wir das erst recht kurz vor dem Lauf gemacht“, erklärt Kommandant Stefan Missenhardt. Das Ergebnis: deutlich mehr Schlamm als im Vorjahr.

Bei den Läufern kam das an. Das zeigt allein schon die Teilnehmerzahl. Im Vorjahr waren es schon mehr als 400, diesmal war am Mittwoch vor dem Lauf die Maximalzahl von 500 Läufern erreicht.

Und die kamen auf ihre Kosten. Auch wenn beim „Ultra“-Lauf, der Langstrecke, durch ein Missverständnis bei den Streckenposten einige falsch liefen, war der Ärger darüber schnell wieder vorbei. „Das ist schon ärgerlich, aber am Ende konnten wir das klären und haben von den Teilnehmern einige Hinweise bekommen, wie sich das in Zukunft verhindern lässt“, bilanziert Organisator Leo Klocke.

Doch alles in allem kann er auch sein Team und sich stolz sein. Gut gelaunte Läufer, gute Stimmung, und alle kamen ins Ziel.

Den Auftakt machten die Kinder, die angefeuert von Familie und Freunden die kleine Runde rasant bewältigten. Es war ein großer Spaß, den Kindern zuzusehen, wie sich furchtlos auf Hindernisse gestützt haben, die für sie riesig gewirkt haben müssen.

Danach gingen die „ganz Harten“, die Ultras auf die Strecke. Zehn Kilometer, 30 Hindernisse – davon zweimal durch die Wertach. So lautete das Anforderungsprofil für diese Wertung. Und schnell war den Läufern klar, dass nicht nur Schweiß und Wertach dafür sorgen, dass sie heute nicht trocken bleiben. Denn auf der ersten Gerade in Richtung Pfänder-Hof sorgte dessen Bewässerungsanlage für eine kräftige Dusche. Dann folgte ein „Warm-up“ in Form von Strohbergen, Obstkisten und Autoreifen, ehe die ersten harten Hindernisse in Form von einer Steilwand samt Schlammgrube warteten. Wenig später ging es zum ersten Mal in die Wertach. Zu dieser Zeit machten sich auch schon die Ultras auf den Weg. Die hatten dieselbe Strecke vor sich, nur nach dem ersten Schwimmen sparten sich die „Masters“ eine große Runde in Richtung Westumgehung. Einige Hindernisse – und Kilometer – weiter stand die zweite Wertachquerung an. Die war dann fast doppelt so lang wie die ersten. Dies ließ sich am gequälten Gesicht des einen oder anderen Teilnehmer gut erkennen. Zumal die Feuerwehr die Sportler auch noch mit einer kräftigen Dusche in Empfang nahm. Doch es gab dort durchaus auch Lohn für die Teilnehmer. Viele Zuschauer fanden sich am Ausstieg aus dem Wasser ein und feuerten kräftig an, um Motivation für die letzten Meter zu geben. Einen knappen Kilometer galt es nach dem zweiten Bad in der Wertach noch meistern, dann folgte der Zieleinlauf.

Dort fielen sich die „Finisher“ in die Arme, jubelten gemeinsam mit Teamkollegen oder anderen Läufern. Wieder bei Atem gab es viel Lob, für die Organisation, aber auch für die vielen ehrenamtlichen Helfer. „Toll, wie Feuerwehr und Rotes Kreuz hier beitragen“, freute sich ein Teilnehmer über Engagement der Helfer. Gut ein Dutzend Feuerwehrler waren dabei, dazu noch rund 30 Helfer von BRK-Bereitschaft und Wasserwacht, die für Sicherheit sorgten. Dazu waren Streifen mit Quad, Motorrad und E-Bikes da, zudem war im Start-/Ziel-Bereich ein Sanitätszelt aufgebaut. Das wurde zum Glück nicht wirklich gebraucht, den nur ein paar kleiner Blessuren gab es zu behandeln. Schon vorher war klar, dass die Rekordteilnahme auch für eine Rekordspende sorgen wird. Denn ein Teil des Startgeldes geht an einen guten Zweck. Dazu kamen in diesem Jahr auch noch der Erlös aus Speisen und Getränken und eine Bonus-Aktion der LEW. Die gab vor der zweiten Wertachquerung Luftballone aus. Für jeden Ballon, der am anderen Ufer ankam, gab es Geld obenauf. So wuchs die Spendensumme, die an die Schwabmünchner Ulrichswerkstätten geht, auf stolze 3241 Euro an.

Mehr Bilder vom Lauf gibt es unter

schwabmuenchner-allgemeine.de

Themen Folgen