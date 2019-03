vor 38 Min.

Keine Hürde für den Gegner

Die Kreisligisten Wehringen und Königsbrunn starten mit Nullnummern in das Frühjahr

Von Hieronymus Schneider

Landkreis Mit dem Start eines vollen Spieltages in die Frühjahrsrunde wurde es in der Fußball-Kreisliga Augsburg noch nichts. Obwohl am Sonntag überall die Sonne schien, waren vier Spiele bereits am Samstag abgesetzt und auf Nachholtermine im April und Mai verlegt worden.

Davon betroffen ist auch die Reserve des TSV Schwabmünchen, deren Spiel beim TSV Dinkelscherben ausfiel. Dank des Kunstrasenplatzes im Neusäßer Lohwaldstadion konnte der FSV Wehringen dort sein Spiel austragen, allerdings gab es gegen den Tabellenführer TSV Neusäß nichts zu holen. Auch die Partie des Suryoye Sport- und Kulturvereins Augsburg gegen den FC Königsbrunn wurde ausgetragen und das sogar auf einem Rasenplatz. Doch auch hier war für den Vertreter aus dem südlichen Landkreis nichts zu holen.

TSV Neusäß - FSV Wehringen 3:1(2:0). – Das Wehringer Vorhaben, etwas Zählbares im Abstiegskampf aus Neusäß mitzunehmen, scheiterte an der größeren Cleverness im Ausnutzen der Torchancen auf Seiten des Tabellenführers.

Bis zur 25. Minute hielt die Truppe von Trainer Reinhard Brachert gut mit und war sogar öfter im gegnerischen Strafraum, ohne aber klare Torchancen herausspielen zu können.

Akif Dogan überwand dann aus heiterem Himmel Wehringens Torwart Ludwig Hemmerle mit einem Schuss ins Kreuzeck, der durch den Wind noch an Dynamik gewann. Danach gewann Neusäß die Oberhand und konnte kurz vor der Pause durch Moritz Schiele noch das 2:0 nachlegen.

Mit dem schön herausgespielten 3:0 durch Sascha Tesic war die Partie nach 56 Minuten so gut wie entschieden. Michael Wildegger zwang den Neusäßer Keeper David Schmid mit einem Weitschuss noch zu einer Parade und Thomas Stockinger konnte per Kopfball nach einem weiten Einwurf das Ergebnis noch auf 3:1 verbessern.

Mehr sprang aber nicht mehr heraus, in der Schlussphase vergaben die Platzherren noch gute Torchancen. „Man hat gesehen, warum Neusäß oben steht und wir unten. Wir werden die nötigen Punkte zum Klassenerhalt in unseren Heimspielen holen“, gab sich Wehringens Trainer Brachert zuversichtlich.

Tore 1:0 Dogan (26.), 2:0 Schiele (43.), 3:0 Tesic (56.), 3:1 Stockinger (78.) - Zuschauer 50.

Suryoye Augsburg - FC Königsbrunn 3:1 (1:0). – Auch der FC Königsbrunn konnte im so wichtigen Auswärtsspiel beim Suryoye Sportklub keine Punkte mitnehmen, obwohl das Team von Trainer Christian Jaut in der ersten Halbzeit ebenbürtig war. „Aber wir machen immer zur falschen Zeit genau das Falsche“, konstatierte der Trainer eine Missverständnis zwischen Torwart Arthur Mayer und einem Abwehrspieler in der Schlussminute, als der Schiedsrichter schon die Pfeife zum Halbzeitpfiff im Mund hatte. Matay Demir nutzte diesen Aussetzer zur Führung für die Platzherren aus. In der zweiten Halbzeit hatten die Königsbrunner die exzellente Chance zum Ausgleich vor den Füssen, als ihnen Schiedsrichter Patrick Mexner einen berechtigten Foulelfmeter zuerkannte. Doch Dennis Mehmedovic jagte den Ball in die Wolken. Danach versuchten die Gäste durch verstärkte Offensive Druck aufzubauen und waren dem Ausgleichstreffer sehr nahe. Doch das höhere Risiko zahlte sich nicht aus, denn die Abwehr des FCK wurde dadurch anfälliger für Konter. Dies nutzte zuerst Macel Akgül zum 2:0 in der 61. Minute und acht Minuten später Isa Stern mit dem dritten Treffer gnadenlos aus. Dieser hohe Rückstand entsprach keineswegs dem Spielverlauf. Nach einem Foulspiel von Martin Demir holte sich der Suryoye Sportverein seine schon fast obligatorische gelb-rote Karte ab. Den fälligen Freistoß verwandelte Manuel Salzmann direkt zum 3:1. Mehr als diese Ergebnisverbesserung brachten die Königsbrunner aber nicht mehr zustande.

Tore 1:0 Demir (45.), 2:0 Akgül (61.), 3:0 Stern (69.), 3:1 Salzmann (84.) - Gelb-Rot Demir (84.) - Mehmedovic verschießt Foulelfmeter (55.) - Zuschauer 50.

