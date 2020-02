vor 43 Min.

Klangvolle Fußballnamen

Zu einem Mammut-Turnier haben zahlreiche Top-Clubs ihre Teams nach Schwabmünchen geschickt. Heidenheim behält am Ende die Oberhand

Von Christian Kruppe

Zwei Wochenenden, 120 Mannschaften, 352 Spiele und vier Tage eine volle Tribüne – so lassen sich die Juniorenmasters 2020 kurz zusammenfassen. Das macht das Turnier zum größten Nachwuchsevent in dieser Altersklasse in ganz Europa. Kein Wunder, dass inzwischen immer mehr große Namen aus dem Fußball in Schwabmünchen dabei sind. Die Liste derer war auch diesmal wieder lang. Aus Europa waren Wacker Innsbruck, Gornik Zabreze und Fenerbahce Istanbul zu Gast. Aus dem deutschen Profifußball sandten die Bundesligisten FC Augsburg und Eintracht Frankfurt Teams nach Schwabmünchen. Aus der zweiten Liga waren neben Hannover 96, St. Pauli, Fürth, Nürnberg, und Aue auch der Sieger Heidenheim dabei. Der SSV Ulm, 1860 München, Unterhaching und der FC Memmingen ergänzten noch den Reigen der klangvollen Fußballnamen.

Und diese Namen hielten, was sie versprachen. Die Nachwuchskicker der Altersklasse U12 boten an beiden Wochenenden tollen und mitreißenden Hallenfußball.

Am Samstag spielten 40 Teams die 24 Teilnehmer für die Finalrunde am Sonntag aus. Dabei blieb schon der eine oder andere „große“ Name wie Zwickau, Großaspach oder Ingolstadt auf der Strecke.

Am Sonntagvormittag begann dann die Suche nach den Achtelfinalteilnehmern. Mit Hannover und 1860 München verabschiedeten sich die nächsten beiden bekannten Namen aus dem Turnier. Dafür schafften es die „Underdogs“ vom SV Waldperlach und SC Fürstenfeldbruck in die Finalrunde. Dort war für Waldperlach gegen Ulm im Achtelfinale dann Schluss. Im Gegensatz zu Fürstenfeldbruck. Der SCF mauserte sich zur Turnierüberraschung. FC Augsburg, Schweinfurt und schließlich Aue im Halbfinale – kein großer Name konnte den Außenseiter auf dem Weg ins Endspiel stoppen. Dort wartete der 1. FC Heidenheim, der mit Siegen über Lohhof, Eintracht Frankfurt und St. Pauli das Finalticket löste. Dabei standen die Heidenheimer gar nicht auf der Gästeliste. Genauer gesagt, am Mittwoch wussten sie noch gar nichts von ihrer Teilnahme. „Heidenheim ist am Donnerstag für ein anderes Team nachgerückt“, erklärt Mitorganisator Mario Fanzisci. Und auch im Finale schrieben die Heidenheimer ihr Märchen weiter. Mit 6:0 wiesen sie das Überraschungsteam aus Fürstenfeldbruck in die Schranken. Zum Lohn gab es den großen Juniorenmasters Wanderpokal, fast so groß wie der kleinste Akteur aus dem Siegerteam.

