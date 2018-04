vor 18 Min.

Klasseleistung mit Traumergebnis Lokalsport

Wer hätte das vom Bayernligateam des TSV Schwabmünchen erwartet? Die Maiolo-Schützlinge ließen das Spitzenteam aus Heimstetten ziemlich alt aussehen

Von Gerd Huber

Eine faustdicke Überraschung gelang dem TSV Schwabmünchen am 31. Spieltag in der Bayernliga Süd. Dank des wohl besten Saisonauftritts bezwangen die Schwarz-Weißen den haushohen Favoriten und designierten Meister SV Heimstetten mit 3:1. Damit rückte der TSV nicht nur nach langer Zeit wieder auf einen einstelligen Tabellenplatz, sondern dürfte jetzt den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche haben.

Während die siegessicheren und teilweise recht arrogant auftretenden Münchner Vorstädter wie geprügelte Hunde von dannen schlichen, freute sich Schwabmünchens Coach Paolo Maiolo diebisch über den Husarenstreich seiner ersatzgeschwächten Truppe: „Wir waren heute spielerisch und läuferisch überlegen. Deshalb haben wir mit einer Top-Mannschaftsleistung hochverdient gewonnen.“ Eindeutig präsentierte Schwabmünchen diesmal den begeisterten Fans wieder das „Heimgesicht“.

Dazu der zweifache Torschütze Marcel Leib: „Wir haben unsere Taktik in der Defensive umgestellt und sind vorne viel effektiver aufgelaufen als zuletzt. Das hat Heimstetten überhaupt nicht geschmeckt. Mein Tor zum Ausgleich bereitete Fabio Maiolo glänzend vor.“

Aber nicht nur taktisch, sondern besonders von der Einstellung her wählten die Maiolo-Schützlinge in einer insgesamt hochklassigen Partie eine ganz andere Körpersprache und wesentlich mehr Kampfgeist als bei den jüngsten Niederlagen.

Warum nicht immer so, fragt sich da nicht nur der eine oder andere Fan der Menkinger. Bereits in der ersten Hälfte legte die bärenstarke TSV-Abwehr um Torhüter Felix Thiel bis auf wenige vereinzelte Ausnahmen die furchterregende Offensivmacht der Gäste mit Akkurt, Riglewski und Nappo an die Kette.

Kurz nach der Pause nutzte dann Letzterer eine kleine Unachtsamkeit mithilfe des Pfostens trotzdem zum 0:1 (50.). Doch davon ließ sich die Heimelf nicht aus dem Konzept bringen und zeigte nicht nur tolle Moral, sondern schlug eiskalt mit kaum für möglich gehaltenen Antworten in Form von Toren zurück. Marcel Leib erwies sich nach herrlichem Pass von Fabio Maiolo beim 1:1 (54.) genauso als abgebrühter Vollstrecker, wie beim klaren an Turgay Karvar verschuldeten Foulelfmeter nur sechs Minuten später. Als Gabriel Merane für ein überhartes Einsteigen genauso knallrot sah (76.)wie später für die gleiche Attacke Heimstettens Manuel Duhnke, schien sich das Blatt nochmals zu wenden. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl sorgte Kapitän Thomas Rudolph für seine Farben nach herausragender Vorarbeit von Maik Uhde für das entscheidende 3:1.

Können die Schwarz-Weißen bei den anstehenden Auswärts-Derbys gegen Schwaben Augsburg am Mittwoch und gegen Landsberg am Samstag eine ebenso starke Leistung zeigen wie gegen Heimstetten, muss im Schwabmünchner Lager vor dem Saisonende niemand mehr bange sein, im Gegenteil.

TSV Schwabmünchen Thiel (Tor), Karvar, Kusterer, Maiolo (86. Ludwig), Schmid (67. Merane), Kammergruber, Prechtl, Gollhofer, Leib (90. Sailer), Maik Uhde, Rudolph

SV Heimstetten Riedmüller (Tor), Günzel (74. Thomik), Mömkes (67. Krause), Duhnke, Nappo, Akkurt, Schmitt, Hintermaier, Riglewski (79. Date), Beierkuhnlein, Schäffer.

Tore 0:1 Sebastiano Nappo (50.), 1:1 Marcel Leib (54.), 2:1 Marcel Leib (60./Foulelfmeter), 3:1 Thomas Rudolph (82.)

Rote Karten für Merane (Schwabmünchen/76./Foul) und Duhnke (Heimstetten/85. Foul), Schiedsrichter Tobias Schultes (Betzigau), Zuschauer 210

Themen Folgen