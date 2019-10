00:04 Uhr

Kleinaitingen legt perfekten Start hin

Die Bayernliga-Frauen schlagen Mauerstetten mit 3:0 und holen den zweiten Sieg im zweiten Spiel

Die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen gewannen auch ihr zweites Spiel in der Bayernliga gegen Aufsteiger SV Mauerstetten mit 3:0 (25:21, 25:23, 25:17).

Zu ungewohnter Stunde machten sich die Damen des FC Kleinaitingen auf den Weg nach Mauerstetten, begann das Spiel doch bereits um 10 Uhr, was den etwas verschlafenen Start erklären könnte. Die erste Auszeit musste Headcoach Peter Maiershofer bereits beim Stand von 2:7 nehmen und fand deutliche Worte: „ Ihr müsst schneller werden! Wacher im Kopf und schnellere Beine.“

Gesagt getan. Punkt für Punkt kämpfte man sich an die junge Mannschaft aus Mauerstetten heran, um im Endspurt den Sack mit 25:21 Punkten zuzumachen.

Im zweiten Satz hatte man dann besser ins Spiel gefunden, sich an das schnelle Spiel angepasst und konnte bis zur Mitte des Satzes einen kleinen Vorsprung herausspielen. Eine kurze Schwächephase in der Annahme und daraus resultierende Fehler im Angriff machte es den Blockspielern der Gegenseite zu einfach, die ihrerseits ein ums andere Mal durch starke Angriffe punkten konnte. Denkbar knapp konnte man den Vorsprung gerade so ins Ziel retten (25:23).

In den dritten Satz startete man dann souveräner. Der Block stand besser und die Abwehr konnte immer wieder schon verloren geglaubte Bälle retten und die ebenfalls starke Mauerstetter Abwehr wurde mit abwechselnd harten Angriffen und cleveren Lobs immer wieder zu Fehlern gezwungen. Erst gegen Ende des Satzes ließ man ein wenig nach und erlaubte dem Gegner noch ein paar Punkte, dem finalen 3:0 hatten sie aber nichts mehr entgegenzusetzen (25:17).

Nach einem Wochenende Pause steht das nächste Heimspiel am 20. Oktober in Schwabmünchen auf dem Programm. (SZ)

FC Kleinaitingen Stefanie Gilg, Diana Kexel, Elke Kexel, Nicki Mayr, Ria Mayr, Amelie Medele, Antonia Meyer, Luisa Nowotny, Nici Sandru, Krissi Schaffner

Themen folgen