vor 55 Min.

Königsbrunn holt Verteidiger aus der DEL2 Lokalsport

Der 41-jährige Deutschkanadier Dominic Auger wechselt zum EHC

Erst kürzlich kündigte Vorstand Tim Bertele an, den EHC Königsbrunn punktuell zu verstärken. Nun kann der Verein Vollzug melden und meldet mit Dominic Auger einen Neuzugang aus der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga.

Schon seit geraumer Zeit waren die Verantwortlichen in Kontakt mit dem 41-jährigen Deutschkanadier. Seine Karriere in Deutschland startete der Verteidiger 2001 nach seinem BWL-Studium und spielte ab dann für den damaligen Oberligisten ESV Kaufbeuren. Gleich in seiner ersten Spielzeit stieg er mit dem Verein in die zweite Liga auf. 2006 wechselte er innerhalb der Liga nach Schwenningen, ehe er 2008 den Sprung in die DEL zu den Kassel Huskies schaffte.

Insgesamt absolvierte er 78 DEL-Partien für den Verein, ehe es ihn 2009 wieder in die 2. Bundesliga zum EHC München verschlug. 2010 schnürte er seine Schlittschuhe für die Rosenheimer Star Bulls, danach wechselte er 2013 zum DEL2-Klub SC Bietigheim-Bissingen. In den vergangenen vier Jahren erzielte er dort in 192 Partien 59 Tore und legte 121 Treffer auf. Somit kam er auf 180 Scorerpunkte, für einen Defensivspezialisten ein sehr beachtlicher Wert. Zuletzt war er zweimal in Folge torgefährlichster Verteidiger der Liga, und in der Saison 2017/2018 gewann er mit seinem Verein die DEL2-Meisterschaft.

Doch nun will Dominic Auger seine Karriere als Profi beenden und sich auf seine berufliche Zukunft konzentrieren. Bei einem Premium-Sponsor des EHC Königsbrunn, der Firma Hufschmied aus Bobingen, wird er künftig arbeiten. Dort wurde er am Dienstag offiziell als Neuzugang präsentiert.

Bei den Brunnenstädtern soll der Defensivspezialist auch offensiv Akzente setzen und im Überzahlspiel für mehr Gefahr sorgen. EHC-Vorstand Tim Bertele ist sichtlich stolz auf den Transfer: „Mit Dominic Auger haben wir einen der herausragendsten Verteidiger der letzten Jahre aus der DEL2 verpflichtet. Er wird uns vor allem im Powerplay und mit seiner Übersicht deutlich mehr Qualität verleihen.“ Trotz seiner 41 Jahre sei er körperlich topfit und werde eine Führungsrolle im Kader einnehmen: „Ich kann jetzt schon versprechen, dass das Königsbrunner Publikum von ihm begeistert sein wird.“

Auger hätte zwar noch Angebote aus der DEL2 gehabt, doch letztendlich war der Wechsel in die Arbeitswelt für ihn ausschlaggebend: „Ich werde mich nun voll auf meinen neuen Job konzentrieren, doch den Eishockeysport werde ich nie aufgeben. In Königsbrunn möchte ich weiter erfolgreich sein und Spaß am Spielen haben. Und natürlich gewinnen.“ (SZ)

Themen Folgen