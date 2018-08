19:49 Uhr

Königsbrunner Derbysieg im Endspurt Lokalsport

Der Neuling SV Türkgücü Königsbrunn besiegt den Nachbarn TSV Bobingen dank eines sehr engagierten Auftritts in den letzten zehn Minuten.

Von Hieronymus Schneider

In einem lange Zeit ausgeglichenen Derby in der Bezirksliga setzte sich Gastgeber SV Türkgücü Königsbrunn durch zwei Treffer in der Schlussphase mit 3:1 über den TSV Bobingen durch.

Dabei gingen die Gäste schon in der dritten Minute in Führung. Eine Flanke wurde von Torwart Renè Bissinger zur Torauslinie verlängert. Die Türkgücü-Verteidiger wähnten den Ball im Aus, doch Nicolas Prestel kratzte ihn von der Linie zu Thomas Daniel, der dann mühelos einschob. Doch schon eine Viertelstunde später erwischte Halim Bal eine Rechtsflanke von Michael Döhner vor Torwart Schlotterer, umkurvte ihn und schob zum Ausgleich ein. Danach entwickelte sich ein ansehnliches offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

In der zweiten Halbzeit versuchte Coach Mehmet Celik, der den im Urlaub befindlichen Trainer Ajet Abazi vertrat, durch Auswechslungen mehr Schwung in den Angriff zu bekommen. Unglücklich verlief die Einwechslung von Kerem Cakin, der nach einem Sololauf vom vierten Bobinger Verteidiger gefoult wurde. Dabei brach seine noch nicht ausgeheilte Zerrung wieder auf und er musste schon nach vier Minuten wieder durch Arkac Kaan ersetzt werden. Bobingens Spielertrainer Marco Di Santo hielt seine Abwehr gut zusammen und obwohl sich lange Zeit nach vorne nicht viel tat, kamen Nicolas Prestel und der eingewechselte Michael Vogt nach Kontern plötzlich zu Torschüssen, die aber jeweils knapp vorbei strichen. Türkgücü erhöhte stetig den Druck. Nach einem Flankenwechsel von Halim Bal auf Kaan Arkac kam Murat Civek zum Hechtkopfball, den Schlotterer aber sicher hielt. Schließlich war es Erdinc Kaygisiz, der mit einer Drehung seinen Gegenspieler stehen ließ und zum umjubelten 2:1 einschoß. Er gab dann auch die Vorlage für Erkac Kaan, der nur vier Minuten später den Treffer zum 3:1 markierte.

SV Türkgücü Königsbrunn Bissinger (Tor), Demharter, Döhner, Pham, Bal, Kaygisiz, Karaduman, Spreitzer (53. Cakin, 57. Arkac), Tok, Hauck, Özkan (64. Civek).

TSV Bobingen Schlotterer, Zedelmeier, Marco Di Santo (90.+1 Weise), Tomakin, Nam, Jeschek, Cemal Mutlu, Prestel, Daniel (65. Vogt), Müller, Emre Mutlu (59. Sirtkaya).

Tore 0:1 Daniel (3.), 1:1 Bal (17.), 2:1 Kaygisiz (81.), 3:1 Arkac (85.)

Schiedsrichter Christian Erhart (Kempten)

Zuschauer 180

