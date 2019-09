00:04 Uhr

Können die Aufsteiger ihren Lauf fortsetzen?

Langerringen und Lagerlechfeld wollen ihre Spitzenposition festigen. Der FC Königsbrunn fährt zum Nachbarn FC Haunstetten und Schwabmünchen nach Zusmarshausen

Von Hieronymus Schneider

Dass die beiden Aufsteiger aus dem Landkreissüden in der Fußball-Kreisliga nach fünf Spieltagen so weit oben in der Tabelle stehen, hätte wohl niemand erwartet. Die SpVgg Langerringen hat sogar die alleinige Tabellenführung mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Horgau erobert, und die SpVgg Lagerlechfeld steht ihr mit dem dritten Platz nur wenig nach.

Im Heimspiel gegen den SSV Anhausen könnten die Langerringer ihre Spitzenposition festigen. Der Gegner hat bisher enttäuscht und steht mit nur zwei Siegen auf dem zwölften Platz, der am Ende die Relegation gegen den Abstieg bedeuten würde. Trainer Klaus Köbler will diesen Gegner aber auf keinen Fall unterschätzen, weiß er doch, welche Qualitäten die Anhauser auch auf das Spielfeld bringen können. Gero Wurm hat sich im Spiel in Schwabmünchen verletzt und wird ausfallen. Auch der Elfmeterschütze dieses Spiels, Benedikt Schaffner, ist nicht dabei. Dafür kehrt Mario Müller wieder ins Team zurück.

Die SpVgg Lagerlechfeld erwartet ein Spitzenspiel gegen den Tabellenzweiten FC Horgau. Im Falle eines Heimsieges könnte die Raffler-Truppe das Team aus dem Holzwinkel überholen und selbst den zweiten Platz als schärfster Verfolger der Langerringer einnehmen. Raffler weiß aber, dass seine Elf als Außenseiter gegen den Ex-Bezirksligisten antritt. Allerdings haben die Lechfeldhasen auch beim Bezirksligaabsteiger Kissing bestanden und am vergangenen Sonntag dort drei Punkte entführt. Leider hat sich dort Kai Kneißle in den letzten Minuten verletzt und fällt deshalb aus.

Die Reserve des TSV Schwabmünchen will beim Auswärtsspiel in Zusmarshausen Wiedergutmachung für die Heimniederlage gegen Langerringen leisten. „Ich war mit der Leistung meiner Mannschaft in diesem Derby nicht zufrieden und erwarte eine deutliche Leistungssteigerung“, sagt Spielertrainer Sebastian Holzer und ergänzt: „Wir müssen so schnell wie möglich in die Erfolgsspur zurückfinden, um in der Tabelle oben zu bleiben“. Die Zusmarshauser haben nach der vergangenen Katastrophensaison bisher mit sieben Punkten einen ordentlichen Start hingelegt und werden es den Schwarz-Weißen sicher nicht leicht machen.

Auch der FC Königsbrunn hat sich nach zwei Siegen hintereinander von unten auf den siebten Platz hochgekämpft. „Man merkt im Training, dass die Mannschaft Selbstvertrauen und Spielfreude zurückgewonnen hat“, sagt Trainer Johannes Georgs. Er hofft, dass das auch im Spiel gegen ihren Ex-Trainer Florian Egger anhält. „Der FC Haunstetten ist ein ähnlich starker Gegner wie der TSV Göggingen, gegen den wir ja auch gewonnen haben“, sagt der Trainer, dem sein Bruder Gabriel Georgs ebenso wie Simon Kiefl und Cem Kaplan wieder zur Verfügung stehen.

