Kurioser Kick zum Abschied

Bobingen verliert das letzte Spiel am Wiesenhang mit dezimiertem Kader deutlich. Dabei gab es kuriose Szenen zu sehen.

Eine deutliche 1:5-Niederlage setzte es für den TSV Bobingen im letzten Spiel im alten Stadion am Wiesenhang.

Insgesamt neun Ausfälle musste Bobingen verkraften. So kamen beim TSV am Samstag mit Marcello Di Santo, Michael Deschler und Florian König drei Spieler zum Einsatz, die eigentlich längst in Ruhestand sein sollten. Zudem spielten die Torhüter Adrian Schlotterer und Patrick Hiljanen im Feld, letzterer sorgte sogar für die Überraschung des Tages.

Torhüter als Torschütze

Die Bobinger hielten gegen den Tabellenachten VfB Durach bis zur 75. Minute gut mit, ehe alle Dämme brachen. Portsidsi brachte Durach kurz vor der Pause nicht unverdient in Führung (44.). Bei den Gastgebern war der eingewechselte Co-Trainer Michael Deschler in der zweiten Halbzeit ein Aktivposten. Er ließ am linken Flügel einen Duracher stehen und flankte mit links. In der Mitte stand Bobingens umfunktionierter Torhüter Patrick Hiljanen, der hochstieg und den Ball perfekt mit dem Kopf in die Maschen versenkte (64.). Und kurios ging es weiter. Adrian Schlotterer verschätzte sich beim Herauslaufen derart, dass der Ball ihn übersprang. Der Torhüter ließ sich zu einem Reflex hinreißen und berührte den Ball mit der Hand außerhalb des Strafraums. Jedoch landete das Spielgerät beim Gegner, der es unbedrängt ins Tor hätte spielen können. Doch Schiedsrichter Philipp Ettenreich pfiff sofort ab, verweigerte den Gästen Vorteil und Tor und zeigte Schlotterer die Rote Karte.

Für die Zuschauer, die bis dahin ein flottes Spiel gesehen hatten, war dieser voreilige Pfiff des Schiedsrichters schade, weil er die Partie vorzeitig entschied (68.). Zwar hatte Bobingen durch Deschler erneut eine hochkarätige Möglichkeit, doch Dominik Portsidis war kaltschnäuziger und traf zum 1:2 (74.). Die Bobinger Gegenwehr war in Unterzahl gebrochen. Zweimal Portsidis und Tobias Seger erzielten die Tore zum 1:5 Endstand (78./87./89.). So gelang der angestrebte erfolgreiche Abschied vom Stadion am Wiesenhang nicht. (SZ)

TSV Bobingen Hiljanen - Di Santo Marcello (ab 50. Deschler), Di Santo Marco, Stadlmair, Calli, Sirtkaya (ab 46. Tomakin), Nam, Jeschek, Mutlu, Vogt (ab 77. König), Schlotterer

VfB Durach Löchle, Heinle, Wieder, Piller M.(ab 55. Seger), Piller J.(ab 70. Hössl), Echteler (ab 49, Methfessel), Portsidis, Jörg, Settele, Thiel, Steidle

Tore 0:1 Portsidis (44.), 1:1 Hiljanen (64.), 1:2 Portsidis (74.), 1:3 Portsidis (78.), 1:4 Seger (87.), 1:5 Portsidis (89.)

