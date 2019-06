00:03 Uhr

Lagerlechfeld muss weiterzittern

Im zweiten Relegationsspiel schaffen die Lechfeldhasen den Aufstieg in die Kreisklasse noch nicht. Aber es gibt diese Woche ja noch eine weitere Chance

Von Hieronymus Schneider

Dasing Der erste Versuch, den Aufstieg in die Kreisliga perfekt zu machen, scheiterte für die SpVgg Lagerlechfeld. Im Duell der Sieger aus der ersten Runde behielt der SC Mühlried mit 4:2 die Oberhand und schaffte damit den Aufstieg in die Kreisliga Ost. Den Lechfeldern bleibt aber noch eine Chance, denn die beiden Verlierer der zweiten Runde spielen den dritten Aufsteiger aus. Der Gegner wird am morgigen Freitag der SV Klingsmoos sein, der dem SV Thierhaupten mit 1:2 unterlag.

Das Spiel vor der prächtigen Kulisse von 600 Zuschauern im Dasinger Willi-Guggenmos-Stadion begann recht verhalten. Den ersten Schreckschuss landeten die Mühlrieder nach 16 Minuten, als sich ein Weitschuss auf die Latte des Lagerlechfelder Tores senkte. Vier Minuten später führte ein zielstrebiger Angriff zu Lukas Koppold, der in den Strafraum eindrang und am herauslaufenden Keeper Patrick Richnow vorbei zum 1:0 vollstreckte. Lagerlechfeld war dem Ausgleich sehr nahe, als Stephan König einen Heber an die Latte setzte.

Doch gleich im Gegenzug erwischte Stefan Jocham eine Flanke noch kurz vor der Torauslinie und brachte den Ball aus spitzem Winkel mithilfe des Innenpfostens zum 2:0 im Tor der Lechfelder unter.

Spielertrainer Daniel Raffler und seine Offensivabteilung hatten Mühe, das von Patrick Großhauser gehütete Mühlrieder Tor in ernsthafte Gefahr zu bringen. Oft kam der letzte Pass in die Spitze nicht an und Flanken und Eckbälle wurden eine sichere Beute des gegnerischen Keepers.

In der Halbzeit wechselte Raffler Korbinian Bäumler und Timo Kirchmeyer ein, doch an den Problemen im Angriff änderte sich wenig. Nach knapp einer Stunde kam den Lechfeldhasen ein berechtigter Elfmeter zu Hilfe. Mühlrieds Torhüter ließ in Bedrängnis eine Flanke abprallen, und der einschussbereite Daniel Raffler wurde von Yunus Halici ohne Ballberührung abgegrätscht. Schiedsrichter Patrick Meixner entschied sofort auf Strafstoß, und Tobias Schäll verwandelte sicher zum 2:1.

Die aufkeimende Hoffnung wurde aber schon postwendend nach dem Anstoß wieder zunichtegemacht. Erneut war es Lukas Koppold, der einen Angriff eiskalt abschloss und mit dem 3:1 den alten Abstand wieder herstellte. Als acht Minuten später Baran Akbas nach einer Freistoßflanke auf 4:1 für die Kicker aus dem Schrobenhauser Ortsteil erhöhte, schien die Partie gelaufen zu sein.

Doch die Lagerlechfelder, die schon so manchen Rückstand gedreht haben, gaben nie auf. In der 70. Minute köpfte Simon Wilde eine Flanke von Tobias Schäll über Torwart Großhauser hinweg zum 4:2 in die Maschen. Chancen zum neuerlichen Anschlusstreffer waren durchaus vorhanden. Simon Wilde tankte sich auf rechts durch, seinen Schuss aus spitzem Winkel wehrte Großhauser ab, doch Nikolai Kosak jagte den Abpraller aus zehn Metern über den Kasten. Die Mühlrieder verteidigten ihren Vorsprung mit viel Einsatz und kamen immer wieder zu gefährlichen Konterangriffen.

In den Schlussminuten mischte sich auch Lagerlechfelds Torwart Patrick Richnow in die Angriffe ein und Kay Kneißle streifte mit einem Weitschuss nur den Pfosten. So verrannen die Minuten bis zum Schlusspfiff, den der Mühlrieder Trainer Tobias Göbel mit seinen Betreuern und Auswechselspielern an der Seitenlinie lautstark bejubelte. Die Mühlrieder Mannschaft feierte den Aufstieg vor ihrem starken Fananhang auf dem Spielfeld, während sich die Lagerlechfelder Spieler Mut für das letzte Relegationsspiel am Freitag zusprachen.

SC Mühlried Großhauser (Tor), Holzapfel (38. Bichler), Gumin, Stephan, Rechenauer, Jocham, Götzenberger (71. Pabst), Halici, Schreiner (43. Akbas), Nieser, Koppold. SpVgg Lagerlechfeld Richnow (Tor), Pawollek, Lachnit, Schäll (71. Iglesias), Lutz, Wilde, Baumgart, Kneißle, Raffler, König (46. Kirchmeyer), Kosak (46. Bäumler). Tore 1:0 Koppold (20.), 2:0 Jocham (27.), 2:1 Schäll (59./Foulelfmeter,) 3:1 Koppold (60.), 4:1 Akbas (68.), 4:2 Wilde (70.). Schiedsrichter Patrick Meixner.

Zuschauer 600.

