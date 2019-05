vor 21 Min.

Lagerlechfeld setzt sich im Elfmeterdrama durch

Wehringen steigt in die Kreisklasse ab. Der Schlusspunkt sorgt für viel Diskussion

Von Christian Kruppe

Es war schon ziemlich dunkel, als Patrick Richnow endgültig zum Lagerlechfelder Helden wurde. Kurz vor halb zehn hielt der Torhüter zum zweiten Mal im entscheidenden Elfmeterschießen gegen Wehringen und entschied so das Relegationsspiel zugunsten des Kreisklassisten.

Doch die Parade Richnows hat einen faden Beigeschmack. Schon zuvor durfte Lagerlechfelds Helmut Baumgart seinen gehaltenen Elfer wiederholen – Wehringens Torhüter Ludwig Hemmerle hatte die Torlinie zu früh verlassen. Eben dies tat auch Richnow bei seiner entscheidenden Parade. Vielleicht lag es an der Dunkelheit, dass dabei die Fahne des Linienrichters unten blieb.

Auch wenn das Ende für Wehringen tragisch ist und einen leicht faden Beigeschmack hat, muss sich der FSV an die eigene Nase fassen. Denn der Kreisligist hatte im Spiel genügend Möglichkeiten gehabt, das Spiel für sich zu entscheiden.

Wehringen war von Beginn an da, zeigte sich vor allem in den Zweikämpfen präsenter. Der Kreisligist spielte seine Routine aus, und setzte Lagerlechfeld mit langen Bällen oder Diagonalpässen gehörig unter Druck. Die Defensive des Kreisklassenvizemeisters wirkte dabei oft unsortiert, das Fehlen von Abwehrchef Niklas machte sich doch bemerkbar. Lagerlechfelds Spiel nach vorne fand in den ersten Minuten kaum statt, da Wehringen die Räume geschickt eng machte und vor allem im Kampf um den „zweiten Ball“ meist das bessere Ende für sich hatte.

So war die Führung der Lagerlechfelder nach gut 20 Minuten doch ein wenig schmeichelhaft. Eine von Tobias Schäll schön hereingebrachte Ecke köpfte Ralf Pawollek unhaltbar ein. Es dauerte jedoch nur gut zehn Minuten, ehe Wehringens Torjäger Thomas Stockinger den gerechten Ausgleich erzielte.

Auch nach der Pause bot sich den knapp 400 Zuschauern dasselbe Bild: Wehringen war feldüberlegen, ging aber viel zu fahrlässig mit den sich bietenden Möglichkeiten um. Doch je länger das Spiel dauerte, desto mehr hatten auch die Lechfelder von der Partie.

Vor allem in der hektischen Schlussphase waren die Lechfelder nah am Siegtreffer, und Wehringen konnte sich Torhüter Ludwig Hemmerle bedanken, der mit einer tollen Parade kurz vor dem Schlusspfiff den FSV in die Verlängerung rettete.

Dort legten die Wehringer erneut los wie die Feuerwehr. Lagerlechfeld konnte sich mehrmals nicht wirklich befreien, sodass Thomas Stockinger zum zweiten Mal an diesem Abend den Ball ins Lagerlechfelder Tor setzen konnte. Die durchaus verdiente Führung beflügelte die Wehringer. Der FSV hielt den Druck weiter hoch, doch mehr als ein Lattentreffer sprang für den Kreisligisten nicht raus. Mit der Zeit fanden die Lagerlechfelder wieder zurück ins Spiel, und die Partie wurde offener. Es schien, als würden die Kräfte bei den Lechfeldern weniger schnell als bei den Wehringern schwinden. Passend dazu der Ausgleichstreffer. Lagerlechfelds Tobias Schäll erlief einen in Richtung Toraus rollenden Ball, überraschte damit die Wehringer Defensive, die dadurch Vincent Iglesias sträflich frei im Strafraum stehen ließ. So musste Iglesias das feine Zuspiel von Schäll nur noch über die Linie drücken und konnte jubelnd abdrehen.

Die zweite Hälfte der Verlängerung blieb spannend, aber beiden Teams war der enorme Kräfteschwund anzumerken.

Die Entscheidung musste im Elfmeterschießen fallen – mit bekannten Ausgang. So findet eine verkorkste Frühjahrsrunde für die Wehringer mit dem Abstieg in die Kreisklasse kein glückliches Ende, während Lagerlechfeld weiter von der Kreisliga träumen darf. Dazu muss ein weiterer Sieg geholt werden.

Am kommenden Dienstag geht es ab 18.30 Uhr gegen den SC Mühlried, Vizemeister der Kreisklasse Aichach, der in der ersten Relegationsrunde den TSV Pfersee besiegte. Gespielt wird in Dasing. Der Sieger dieser Partie spielt in der kommenden Saison in der Kreisliga.

. (1:1)

Tore 1:0 Pawollek (20.), 1:1 Stockinger (31.), 1:2 Stockinger (93.), 2:2 Iglesias (104.), 2:3 Zittenzieher, 3:3 Schäll, 3:4 Stockinger, 4:4 Wilde, 4:5 Wildegger, 5:5 Baumgart, 6:5 Lachnit, 6:6 Yemisen, 7:6 Kneißle, 7:7 Eser, 8:7 Pawollek, 8:8 Roth, 9:8 Raffler, 9:9 Uzun, 10:9 Kirchmeyer.

Zuschauer 360.

Themen Folgen