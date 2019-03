vor 34 Min.

Langerringen gibt sich keine Blöße

Kreisklasse Im Spiel der Woche mussten beide Mannschaften mit schwierigen Platzverhältnissen zurechtkommen

Von Marcus Angele

Landkreis Bei herrlichen Frühlingstemperaturen sahen rund 100 Zuschauer einen eindeutigen und verdienten 4:0-Sieg für Langerringen. Der Matchplan von FSV-Trainer Josef Lindner, aus einer gesicherten Abwehr heraus Nadelstiche zu setzen, platzte sehr schnell durch einen individuellen Fehler.

Es gibt Spiele, da ist der Platz nicht dein Freund. Alle 22 Akteure hatten schwer mit dem buckligen Geläuf im Großaitinger Rund zu kämpfen, um den Ball einigermaßen gerade zum Mitspieler zu bringen. So entwickelte sich eher ein zähes Spiel, in dem Langerringen mit einem kuriosen Blitzstart schnell die Oberhand gewann. In der achten Spielminute spritzte der Langerringer Patrick Schorer in eine Rückgabe und umspielte den herauseilenden Keeper Benjamin Ratzinger. Doch statt den Ball einfach über die Linie zu schieben, versprang ihm der Ball und zu allem Überfluss stolperte er selbst auch noch. Doch glücklicherweise sprang ihm der Ball im Fallen an die Hacke und von da ins Tor. Mit zunehmendem Spielverlauf wurde Langerringen immer drückender und vergab bis zur Pause noch zwei gute Chancen.

Nach der Halbzeit machte die SpVgg innerhalb von fünf Minuten den Deckel auf die Partie. Mit einem sehenswerten und unhaltbaren Freistoß aus 18 Metern erzielte der beste Mann auf dem Platz, David Breuer, gleich nach Wiederanpfiff das 2:0. Und nur drei Zeigerumdrehungen später fand die Flanke von Patrick Schorer mit Bastian Renner einen dankbaren Abnehmer im Strafraumzentrum. Vom Fuß des Stürmers fand der Ball durch die Beine des Verteidigers seinen Weg ins Tor zum entscheidenden 3:0 für Langerringen.

Großaitingen wachte erst jetzt etwas auf und hatte durch den quirligen Manuel Hampp zwei gute Möglichkeiten zum Anschluss, die er aber leicht überhastet vergab. Zehn Minuten vor Ende hatte David Breuer seinen zweiten großen Auftritt. Erneut trat er aus ungefähr 17 Metern zum Freistoß an und setzte den Ball zum 4:0-Endstand in die Maschen.

Der junge Schiedsrichter Raphael Fickler aus Pfaffenhausen hatte mit der fairen Partie keine Schwierigkeiten und bot eine solide Leistung.

