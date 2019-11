vor 19 Min.

Lebkuchenfest der Leichtathletik-Kinder

Die Veranstaltung des TSV Bobingen wird genutzt, um den Mädchen und Buben das Sportabzeichen zu verleihen

Von Elmar Knöchel

Abteilungsleiterin Ivonne Ammann hatte alle Register gezogen. Im festlich dekorierten und schummrig beleuchteten Vorraum der Turnhalle bei der Realschule konnte man sich wohlfühlen. Bei Kerzenschein, Kinderpunsch und einem Weihnachtsbuffet konnten sich die Kinder erst einmal vom Toben in der Sporthalle erholen. Dort war ein Parcours aufgebaut, und unter der Aufsicht der Übungsleiter des TSV Bobingen konnten sich die Kinder erst einmal richtig auspowern. Danach schmeckte das Buffet, das zum großen Teil von den Eltern gekocht worden war, umso besser.

In einer kleinen Ansprache bedankte sich Ivonne Ammann bei ihren Trainern und Übungsleitern für die Unterstützung das ganze Jahr über. Sie freute sich auch, dass nun im nächsten Jahr die Tartanbahn im Sportpark erneuert werden soll. „Dann können wir endlich auch selbst Wettkämpfe ausrichten“. Doch sie hatte auch etwas weniger Schönes zu berichten. So sei im letzten Jahr die Unterstützung bei den Arbeiten zum Sportheimbau nicht besonders gewesen. Ammann erinnerte vor allem die Eltern der Leichtathletikkinder daran, dass der neue Sportpark ja gerade auch ihren Kindern zugutekommen würde und wünschte sich mehr Einsatz im neuen Jahr.

Danach ging es weiter mit der Verleihung der Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold. Es sei sehr wichtig, dass die Grundlagen für Ausdauer, Beweglichkeit und Konzentration früh gelegt werden. Nur so könnten die Kinder später im jugendlichen Alter gute sportliche Leistungen abrufen. Da sei das Sportabzeichen ein guter Einstieg. Denn Durchhaltevermögen, Schnelligkeit und Konzentrationsfähigkeit würden dadurch bereits früh geübt. Bei den kleineren Kindern werde das hauptsächlich durch Spiele und kleine Übungen erreicht. Auf diese Weise könnten die Kinder bereits in jungen Jahren erfahren, wie sich Übung und Konzentration auf die Verbesserung der Leistung auswirken. Für das Sportabzeichen müsse man schwimmen können und in vier Kategorien wie Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination jeweils eine Übung bestehen. Je nach erreichter Punktzahl erhalte man dann das Abzeichen, erklärte die Abteilungsleiterin.

Ivonne Ammann machte auch den Eltern Mut. Es könne nicht schaden, auch im erwachsenen Alter etwas Sport zu treiben. Wer Interesse habe, übrigens sei dies beim TSV auch für Nichtvereinsmitglieder möglich, der solle sich einfach entweder an den Verein oder sie selbst wenden. Dann könne jeder das Sportabzeichen ablegen. Und dabei in geselliger Runde etwas für die Gesundheit tun. Anschließend ließen Kinder und Eltern die Feier bei Punsch und Plätzchen ausklingen.

Themen folgen