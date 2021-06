Höhenflug für Labermeier

Schwabmünchner gelingt Jahresbestleistung

Mit einem großen Aufgebot waren die Leichtathleten des TSV Schwabmünchen beim Re-Start im Münchner DanteStadion vertreten. Den einzigen Sieg verbuchte Daniel Labermeier im Hochsprung mit seiner Jahresbestleistung von 1,78 Metern bei den U18-Junioren. Im Weitsprung landete er mit seinen 5,60 Metern auf Rang acht.

Auf den kurzen Strecken bei den Frauen war Julia Stuhler unterwegs. „Mit meinen 12,55 Sekunden in meinem Lauf über die 100 Meter bin ich zufrieden. Es war der einzige Lauf mit Gegenwind. Mit den 25,60 Sekunden über die 200 Meter nicht“, resümierte Julia Stuhler. Die Jura-Studentin lief dann auch die 4x100-Meter-Staffel zusammen mit Miriam Dreher, Franziska Rost und Irina Gorr. Ihren Lauf gewannen sie in 48,45 Sekunden und belegten in der Gesamtwertung Rang zwei hinter der LG Erlangen. „Das mit der Staffel und Irina Gorr als Neuling lief gut. Darauf kann man aufbauen“, so Stuhler. Über die 200 Meter kam Irina Gorr mit 25,09 Sekunden auf Platz fünf. Franziska Rost lief 27,21 Sekunden. Es waren 48 Läuferinnen am Start. Die zweite Frauenstaffel des TSV Schwabmünchen über die 4x100 Meter (Hanna Wagner, Katharina Preißinger, Emilia Simnacher, Marina Labermeier) lief 53,79 Sekunden. Hanna Wagner kam im Speerwerfen auf 23,99 Meter. Bei den Männern war Markus Preißinger nach überstandener Verletzung über 100 Meter (11,49 Sek.) und 200 Meter (22,83 Sek.) am Start. Bei den U16-Junioren kam Julian Stuhler über die 100 Meter auf 13,56 Sekunden.

Nicht still sitzen kann Kerstin Hirscher. Sie startete spontan beim AOK-Lauf in Augsburg über die zehn Kilometer. Wie gewohnt feierte die Ausbilderin bei der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn den Sieg. „Mit meiner Zeit von 35,24 Minuten kann ich zufrieden sein. Ich bin ja aus dem Training heraus gelaufen, und der Start war eigentlich nicht geplant. Für mich sind die zehn Kilometer ja auch keine Mittelstrecke. Nur mit der Luft habe ich immer noch Probleme. Aber jedes Training und jeder Start bringen mich weiter“, sagte die 32-Jährige zufrieden. (ref)