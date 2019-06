vor 2 Min.

Marco Di Santo warnt vor zu viel Euphorie

Der Bezirksligist TSV Bobingen hat mit Platz fünf die beste Platzierung seit Langem erreicht. Doch der Trainer bleibt auf dem Boden. Der Kader für die nächste Saison steht noch nicht fest

Von Norbert Staub

Es war eine Saison, wie sie besser kaum hätte laufen können für die Fußballer des TSV Bobingen. Platz fünf belegte das Team in der Bezirksliga, das in den letzten Jahren oftmals bis zum Schluss um den Klassenerhalt zittern musste.

Auch für Trainer Marco Di Santo, der Anfang 2016 die Bobinger übernahm, war es die erfolgreichste Saison. Doch der Coach der Bobinger warnt vor allzu viel Euphorie: „Man muss das alles etwas differenzierter betrachten und schauen, wie die Punkte zustande gekommen sind. Wir haben fast kein Spiel wirklich klar dominiert, oft war es sehr knapp. Die Jungs haben sich diese tolle Platzierung wirklich verdient, aber wir müssen auf dem Teppich bleiben. Dass wir als Tabellenfünfter eine Tordifferenz von plus eins hatten, sagt eigentlich schon alles.“

Es war also beileibe kein Husarenritt, den die Bobinger in der vergangenen Saison hingelegt haben. Aber knappe Spiele zu gewinnen, ist ja am Ende dann auch nicht nur Glück oder Zufall. „Die Mannschaft hat eine tolle Einstellung gezeigt und sich jeden Punkt verdient. Die Trainingsbeteiligung war klasse und das war einfach eine besondere Gruppe, die gerne Zeit miteinander verbracht hat, und das schlägt sich dann am Ende auf dem Platz nieder“, so Di Santo. Trotzdem sei man noch weit davon entfernt, ein Spitzenteam in der Bezirksliga zu sein.

Zumal mit Cemal Mutlu, Cemal Nam, Marco Weise und Murat Calli vier Spieler den Verein verlassen haben. „Die beiden Cemals haben in der vergangenen Saison 37 Scorerpunkte gemacht. Solche Spieler kann man nicht so einfach ersetzen“, so der Bobinger Trainer.

Der Kader für die nächste Saison steht noch nicht fest. Di Santo: „Es kommen einige Spieler wieder zurück, die schon mal bei uns waren, und im Moment trainieren sämtliche Spieler, die aus der A-Jugend herausgekommen sind, bei uns mit. Ich muss mir erst mal einen Überblick verschaffen und die Spieler kennenlernen, und dann wird der Kader in den nächsten Tagen festgezurrt.“ Neu im Team sind Maximilian Müller und Matteo Ligorati (SSV Bobingen), Simon Grußler (SV Untermeitingen), Laurin Sommer, Vinzenz Jaser, Johannes Fuhrmann, Vincent Thümmler und Florian Gebert (alle eigene A-Jugend). Weitere Neuzugänge seien nicht geplant, „aber es kann natürlich immer noch was passieren“.

Geht der Tabellenfünfte nun mit einem anderen Ziel als dem Klassenerhalt in die Saison? Di Santo hält sich bedeckt: „Da möchte ich mich nicht festlegen.“

