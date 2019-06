vor 22 Min.

Mehr Effizienz ist gefordert

Nach einem harten Kampf setzte sich die SpVgg Lagerlechfeld im Elfmeterschießen gegen Wehringen durch. Nun will die Truppe um Spielertrainer Daniel Raffler (graues Trikot) gegen den SC Mühlried den Kreisliga-Aufstieg in trockene Tücher bringen.

Die SpVgg Lagerlechfeld kann heute Abend alles klar in Sachen Aufstieg machen. Der Gegner SC Mühlried gilt als sehr torgefährlich. Was das Team von Spielertrainer Daniel Raffler diesmal besser machen muss

Von Christian Kruppe

Nach dem erfolgreichen ersten Schritt am vergangenen Mittwoch will die SpVgg Lagerlechfeld heute Abend den entscheidenden Schritt in Richtung Kreisliga machen. Dazu muss mit dem SC Mühlried der Vizemeister der Kreisklasse Aichach (heute, 18.30 Uhr, in Dasing) bezwungen werden.

In den vergangenen Tagen stand bei den „Lechfeldhasen“ erst einmal Wunden lecken an. Schon personell geschwächt, musste der Vizemeister der Kreisklasse Augsburg Süd im Verlauf der Partie dreimal verletzungsbedingt wechseln. „Erst am Montagabend wird sich zeigen, wer wieder alles fit ist“, so Spielertrainer Daniel Raffler, der noch mit der Spielweise und den Entscheidungen des Schiedsrichters aus der ersten Relegationspartie hadert. „Ich bin irgendwann nicht davon ausgegangen, dass Wehringen das Spiel doch noch mit elf Mann beendet“, urteilt er über die phasenweise mehr als robuste Gangart der Gegner vom Mittwoch. Am schlimmsten hat es Filip Babic erwischt, der mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste. „Das Schienbein war nur rot und blau. Aber zum Glück ist nichts gebrochen“, so Raffler.

Dass sich der Lagerlechfelder Spielertrainer auf seine „zweite“ Garnitur verlassen kann, hat vor allem Timo Kirchmeyer bewiesen. Der Defensivspieler musste bereits nach einer knappen Viertelstunde den verletzten Maximilian Albrecht ersetzen – in einer Phase, in der Wehringen am Drücker war. „Er hat seinen Job richtig gut gemacht“, lobt Raffler. Denn im weiteren Verlauf wurde die Lagerlechfelder Abwehr, mit Ausnahme der Anfangsphase der Verlängerung, stabiler.

Stabilität werden die Schwarz-Gelben auch heute brauchen. Über den Gegner Mühlied ist nur wenig bekannt, aber eines verraten die Zahlen: Das Team aus dem Schrobenhausener Ortsteil ist enorm torgefährlich. 85 erzielte Tore sind Beweis genug. Ein besonderes Augenmerk will Raffler auf die beiden Offensivkräfte Stefan Jocham und Marco Rechnauer legen. Beide haben zusammen 49 Treffer erzielt. „Die müssen wir in den Griff bekommen“, weiß Raffler, der sich über befreundete Spieler und Trainer über den Gegner informiert hat.

Um erfolgreich zu sein, müssen die Lagerlechfelder von Beginn an stabil sein. Dass sie es können, haben die Lechfelder mehrfach bewiesen.

Wo das Team um Daniel Raffler ebenso zulegen muss, ist im Kampf um die sogenannten „zweiten Bälle“. Da waren sie gegen Wehringen oft nur zweiter Sieger.

Einen weiteren Kritikpunkt nennt Raffler: „Wir, auch ich, müssen effektiver werden“, fordert er. Vergangene Woche hat allein der Spielertrainer einige gute Chancen ausgelassen. Dafür sind Spieler eingesprungen, die bislang wenig als Torschützen geglänzt haben. Ralf Pawollek und Vincent Iglesias sprangen für die Offensivkräfte ein und machten die Tore.

Klappt dies, so haben die Lagerlechfelder gute Chancen, den Aufstieg in die Kreisliga heute Abend klar zu machen. Denn trotz aller Offensivkraft ist Mühlried nicht unschlagbar. In der ersten Relegationspartie gegen den TSV Pfersee taten sich die Oberbayern lange gegen die Augsburger schwer, die defensiv gut standen und in der Offensive immer wieder Nadelstiche setzten. Erst in der zweiten Hälfte konnten die Mühlrieder die Weichen auf Sieg stellen.

Und selbst wenn Lagerlechfeld heute Abend der Sprung in die Kreisliga nicht gelingt, bleibt eine zweite Chance. Da der TSV Neusäß den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat, gibt es einen weiteren Platz in der Kreisliga. Den spielen die Verlierer der heutigen Relegationspartien aus – die zweite Partie lautet Klingsmoos gegen Thierhaupten.

Themen Folgen