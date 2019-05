00:03 Uhr

Mit Rückkehrer Karvar zum Erfolg?

Schwabmünchen will sich mit einem Heimsieg von den Fans verabschieden. Ein Erfolg würde zugleich den Klassenerhalt sichern

Von Christian Kruppe

Gute Leistung wird belohnt. Eigentlich. Beim Fußball ist es ein wenig anders. Manchmal reicht gut nicht, oder die anderen sind besser. Zudem könnte auch der Schiedsrichter da noch ein Wörtchen mitreden.

So, oder so ähnlich erging es zuletzt den Bayernligafußballern des TSV Schwabmünchen. Gegen Türkgücü München und Pullach zeigten die Kicker eine gute Leistung, doch der Lohn in Form von Punkten blieb aus. Das soll sich nun am Samstag gegen den TSV Kottern (14 Uhr) ändern. Das letzte Heimspiel der Saison soll gewonnen und so auch zeitgleich der Klassenerhalt endgültig gesichert werden. Dazu verspricht Trainer Paolo Maiolo „dass wir alles dafür tun werden.“

Maiolo weiß auch, auf was seine Mannschaft aufpassen muss. „Kottern ist die stärkste Kontermannschaft der Liga. Die stehen defensiv gut und schalten wahnsinnig schnell um“, so Schwabmünchens Trainer. Diesen Umstand wird er auch seinem Team einbläuen. Trotz des gefährlichen Umschaltspiels sind die Allgäuer auswärts kein Riese. Zwei Siege, sechs Unentschieden und sieben Niederlagen stehen bislang zu Buche. Zudem scheint das Jahr 2019 nicht unbedingt das Jahr der Allgäuer zu sein. Nur ein Sieg – gegen das abgeschlagene Schlusslicht Holzkirchen – steht bislang zu Buche. Vor allem das Toreschießen scheint Kottern dabei schwer zu fallen. Nur 16 Treffer gelangen auf fremden Plätzen.

Da könnte sich Paolo Maiolo fast entspannen, aber er muss in der Defensive auf den nach seiner fragwürdigen Roten Karte aus dem Pullach-Spiel gesperrten Timo Prechtl verzichten. Für ihn wird Christoph Mittermaier in die erste Elf rücken. Für Mittermaier ist dies der letzte Auftritt in der Augusta-Massivhaus-Arena, er verlässt Schwabmünchen aus beruflichen Gründen in Richtung Mering. Fehlen wird ebenfalls Phillip Schmid. Der Hinrunden-Torjäger fällt verletzt bis Saisonende aus.

Dafür wird Turgay Karvar wieder mit dabei sein. Die Sperre nach seinem Platzverweis aus dem Derby bei Schwaben Augsburg ist abgelaufen. „Dass er wieder dabei ist, tut gut“, freut sich Maiolo. Auch die Fortschritte bei Tim Uhde stimmen den Trainer positiv. „Tim wird immer fitter und nähert sich so immer mehr seiner alten Stärke“, so Maiolo. Und selbst noch nicht bei voller Leistungsfähigkeit hat der Kapitän zuletzt mehr als nur angedeutet, wie wichtig er sein kann.

So stehen die Zeichen für einen versöhnlichen Heimabschluss der Schwabmünchner gar nicht schlecht. Nach den Auftritten in den vergangenen beiden Spielen hätten sich die Maiolo-Schützlinge einen Sieg vor entsprechender Kulisse in jedem Fall redlich verdient.

