Mit breiter Brust zum zweiten Sieg?

Bobingen empfängt in der Bezirksliga die TG Viktoria zum Derby und strebt den perfekten Saisonstart an

Ergebnistechnisch hätte der Saisonstart kaum besser laufen können. Bobingen steht nach dem 5:1-Sieg in Sonthofen an der Tabellenspitze. Die Verletzung von Tim Müller trübte die Siegeseuphorie jedoch - der Mittelfeldmann fällt mit Kreuzbandriss ein halbes Jahr aus.

Trotzdem gelang dem Finalisten der Vorsaison unter der Woche im Kreispokal der nächste Sieg. Damit wurden alle Pflichtspiele dieser Saison gewonnen: „Mit drei Siegen aus den letzten drei Pflichtspielen gehen wir mit breiter Brust in die Partie“, erklärt so auch Außenbahnspieler Michael Zedelmeier die Voraussetzungen für Samstag. Die Maschine ist bei den Bobingern gut angelaufen, nachdem sie in der Vorbereitung noch etwas gestottert hatte. „Unser Ziel war es, gut in die Saison zu starten. Der erste Schritt dafür ist getan, doch das bedeutet keinesfalls, dass wir am Samstag nachlassen werden“, so Zedelmeier entschlossen. Mit einem Nachlassen wären die Bobinger auch schlecht beraten, denn Viktoria Augsburg schloss die Vorsaison als Tabellenfünfter ab. Zum Auftakt gewannen die Fuggerstädter mit 1:0 gegen Kaufering.

Das Ergebnis spiegelt die Spielweise der Viktoria perfekt wieder: Seit Jahren ist die Mannschaft für Kompaktheit und Siegeswillen bekannt. So endete auch das letzte Aufeinandertreffen der beiden Teams mit einem 0:1-Viktoria-Sieg. Auch Zedelmeier warnt vor der Schwere der Aufgabe: „Es erwarten uns schwierige Bedingungen und ein starker Gegner, gegen den es immer unangenehm zu spielen ist.

Dennoch freue ich mich auf das Spiel, denn ich bin mir sicher, dass beide Mannschaften bis zum Ende alles geben werden.“ Hoffnung gibt dagegen das Hinspiel des Vorjahrs, als die Bobinger mit 4:1 gewannen. Die Bilanz beider Teams seit dem Viktoria-Aufstieg ist indes ausgeglichen.

Aufgrund der derzeitigen Hitzewelle - auch für Samstag sind wieder über 30 Grad angesagt - wurde das Spiel auf 18 Uhr verlegt. Beide Mannschaften hoffen, so der heißesten Phase des Tages aus dem Weg zu gehen.

Im Bobinger Kader werden am Samstag Tim Müller, Christoph Bitter, Jonas Thümmler, Julian Peitsch und Christopher Detke fehlen. Fraglich ist, ob Cemal Nam, Emre Mutlu und Hüseyin Tomakin (alle Urlaub) bereits nominiert sind.

ist aufgrund der großen Hitze erst um 18 Uhr.

