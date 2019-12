09:52 Uhr

Mit dem Feuerwehrauto durch Afrika

Eine Gruppe aus Königsbrunn macht sich mit einem Feuerwehrauto und anderen Fahrzeugen für einen guten Zwack nach Westafrika auf. Was sie unterwegs erlebt haben.

Von Claudia Deeney

Eine Dresden-Dakar-Banjul-Rallye der Superlative haben die Königsbrunner Teams in diesem Jahr absolviert. Die neun Teilnehmer sind alle gesund und munter wieder in die Heimat zurückgekehrt. Roland Krätschmer und Frau Anita sind kurz darauf noch ganz erfüllt von ihren Erlebnissen und vor allem auch von ihren Erfolgen, die sie selbstverständlich mit der Gruppe geschafft haben und auf die sie zu Recht stolz sein können.

Bei der Rallye ging es darum, Fahrzeuge heil nach Westafrika zu bringen, möglichst viel Geld bei der Auktion zu erzielen, um damit die Hilfsorganisationen vor Ort, größtenteils rund um Banjul, zu unterstützen. Roland Krätschmer, der Sachgebietsleiter beim Ordnungsamt der Stadt Königsbrunn ist, war mit einem Feuerwehrauto unterwegs, das die Stadt Königsbrunn und die Freiwillige Feuerwehr gestiftet hatten.

Ohne Pannen und Probleme

Als Erstes verlief die komplette Reise der aus Königsbrunn gestarteten Mitglieder des Vereins „Meilen für Kinder“ ohne Pannen oder Probleme. Was gar nicht so selbstverständlich ist bei einer Strecke von über 7000 Kilometern, zu denen auch Sandstrände sowie im weiteren Verlauf Wüstenabschnitte gehören.

„In diesem Jahr konnten wir in Mauretanien am Strand selbst mit den Autos fahren und ganz besonders schön war die Übernachtung hinter den Dünen“, erzählt eine glückliche Anita Krätschmer über diese Erfahrung in der Natur. Die Route so zu gestalten geht nur, wenn das Meer durch die Gezeiten sehr weit weg ist, sonst sei die Gefahr zu groß mit den Autos im Wasser zu versinken.

Die Gruppe samt Fahrzeugen hinter die Dünen zu bringen und am nächsten Morgen wieder zurück auf die Strecke, sei eine Herausforderung für die Mannschaften gewesen. Auch wenn die fahrbaren Untersätze für die Bedingungen am Bestimmungsort in Westafrika entsprechend ausgerüstet werden mussten, sind sie doch meist keine sogenannten Off-Road-Jeeps. Aber praktisch sind sie schon, wie sich herausstellte. Und so war auch das Feuerwehrauto der Königsbrunner ständig im Einsatz. „Schon morgens haben wir Blaulicht und Sirene in Gang gesetzt, dann wussten die anderen Teams, sie müssen sich fertig machen zur Abfahrt“, so Roland Krätschmer, der dieses auffällige rote Auto meist an der Spitze des Konvois fuhr.

Konvoi wurde immer länger

Denn dieser wurde immer länger, je weiter die Teams aus ganz Deutschland und aus der Schweiz und Österreich Richtung Afrika kamen. „In der Wüste waren wir alle beisammen, insgesamt 48 Teams und hatten auch diesmal Schutz durch Militärpolizei“, so Krätschmer.

Die bis ins kleinste Detail perfekte Vorbereitung durch das Team von Heinz Bormann gewährleistete, dass alles wie am Schnürchen klappte, wie beispielsweise Grenzübergänge, samt der Ablösung von Polizeischutz. Bormann ist Leiter der Dresden-Banjul-Organisation, die als Hilfsorganisation in Gambia unter dem weltweit anerkannten Status einer Nichtregierungsorganisation (NGO) registriert ist und ein guter Freund des Ehepaars Krätschmer.

Die Fahrt verlief also planmäßig mit außergewöhnlichen Eindrücken und am Bestimmungsort Banjul fand dann die große Autoauktion statt. Und da sahnten die Brunnenstädter Teams richtig ab. Der höchste Einzelerlös ging an den Toyota von Klaus Rottmair, für den ein Käufer 5600 Euro hinblätterte. Bis auf das Feuerwehrfahrzeug, welches einem Krankenhaus als Spende übergeben wurde, kamen 46 Fahrzeuge unter den Hammer. „Das dauert, aber es ist total spannend und wir sind alle bis zum Schluss anwesend und feuern die Bieter mit viel Applaus an“, lacht Anita Krätschmer.

Königsbrunner erzielten höchsten Erlös

Gut lachen hatten die Teilnehmer der Rallye. Nicht nur, dass die Königsbrunner bei der Auktion erfolgreich waren, sie hatten auch mit 20000 Euro die höchste Summe an Einzelspenden mit im Gepäck. Insgesamt kamen durch die Auktion über 100000 Euro zusammen.

Und dafür wurden Krätschmer und seine Mitstreiter extra ausgezeichnet mit dem Team-Sonderpreis und Thomas Linke (Kö 21) erhielt den goldenen Schraubenschlüssel als hilfsbereitestes Team. Als ganz besondere Überraschung kamen am Abend der Feier zwei Mitarbeiterinnen der deutschen Botschaft aus Dakar/Senegal, um den Einsatz und das Engagement des Brunnenstädter Vereins zu würdigen. „Da waren wir schon ziemlich geplättet und stolz. Wir bedanken uns bei Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth, die diese Ehrung für uns organisierte“, so das Ehepaar Krätschmer.

Begegnung mit Kamelen, wenn auch nicht mit echten, an einem Kreisverkehr in Marokko: Eine Gruppe aus Königsbrunn hatte sich auf den Weg nach Westafrika gemacht.

Beim Weinfest im September habe man sich unterhalten und sei sich einig gewesen, dass es besser ist, sich in Krisenregionen zu engagieren, um dort die Lebensbedingungen so zu verbessern, dass die Menschen ihre Heimat nicht verlassen und flüchten müssen.

Und weil das ein echtes Anliegen von Krätschmer und dem Verein ist, werden er und seine Mitstreiter auch im Jahr 2021 wieder an der Rallye teilnehmen, wie er sagt: „Es ist zwar nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber viele kleine Tropfen werden eine Wassermenge, die hilft.“

Internet Weitere Informationen zu der Aktion unter www.meilen-fuer-kinder.de

Lesen Sie auch:

Königsbrunner starten Richtung Afrika

Themen folgen