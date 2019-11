vor 48 Min.

Mit hoher Intensität zurück zum Erfolg

Nachdem Fabian Stadlmair sein Comeback gab, sollen nun auch die Punkte zurückkehren

Bobingen Das Deltaband des linken Sprunggelenks? Klingt kompliziert. Genauso kompliziert war auch die hartnäckige Verletzung, die Fabian Stadlmair zu einer elfmonatigen Pause zwang.

Mitte Mai musste er aufgrund eines schlechten Heilungsverlaufs sogar operiert werden. Nun endlich hat er sein Comeback gegeben. Der 23-Jährige duale Student agiert normalerweise im Mittelfeld des TSV Bobingen, wurde aber auch schon in der Verteidigung innen wie außen eingesetzt.

Über den Umweg zweite Mannschaft, gehört er nun seit zwei Spielen auch wieder zum aktuellen Bezirksligakader. „Es fühlt sich sehr gut an, mal wieder mit den Jungs auf dem Platz zu stehen“, erklärt Stadlmair. „So lange zum Zuschauen verdammt zu sein, war schwer.“

Der Allrounder wurde bei den Bobingern schmerzlich vermisst, weil er dem Kader durch seine Ballsicherheit und Vielseitigkeit mehr Optionen verleiht. Trotz Stadlmairs Rückkehr lief es für die Bobinger zwei Spiele in Folge nicht wirklich gut.

„Wir haben das vermissen lassen, was uns in der Hinrunde stark gemacht hat. Wir müssen wieder konsequent und mit hoher Intensität spielen, sonst reicht es in dieser Liga nicht“, bilanziert der flexibel einsetzbare Rückkehrer.

Damit gibt der Bobinger auch gleich die notwendige Einstellung seines Teams vor. Zwar reisen die Trevirastädter am Sonntag zum Tabellenletzten, der hat aber zuletzt beim Sieg gegen Viktoria Augsburg gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. „Das sollte uns Warnung genug sein“, weiß Stadlmair um die knifflige Aufgabe.

Im Hinspiel gelang dem TSV ein ansprechender und ungefährdeter 4:0-Sieg. Nun scheint der Aufsteiger aber in der Liga angekommen zu sein: „Die Stöttwanger werden uns das Leben schwer machen. Aber ich bin mir sicher, dass wir als Sieger vom Platz gehen, wenn wir an unsere Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen.“

Stadlmair selbst wird voraussichtlich wieder im Kader der ersten Mannschaft stehen. Vielleicht sogar wieder in der Startelf, auch dank der diesmal gut verlaufenen Heilung: „Der Fuß ist wieder voll belastbar, jedoch sind Robustheit und Spritzigkeit noch nicht wieder voll da. Das wird aber mit jedem Training und Spiel besser.“ (SZ)

