Monika Schuri siegt auf ihrer Hausstrecke

Die Läuferin der LG Wehringen wird schwäbische Meisterin über zehn Kilometer

Ein schwäbischer Nachwuchsläufer und eine routinierte Straßenläuferin prägten die schwäbischen Meisterschaften über zehn Kilometer im Rahmen des diesjährigen Wertachlaufs. Der 19-jährige Tobias Ritter vom FC Ebershausen gewann erstmals eine schwäbische Meisterschaft, und die ehemalige deutsche Marathonmeisterin Monika Schuri von der LG Wehringen errang nach längerer Wettkampfpause in ihrem Comeback zum wiederholten Male einen Titel im Bezirk Schwaben.

„Ist das hier ein Kinderlauf mit Rahmenprogramm?“, wurden die Veranstalter gefragt, als zwischen 14 Uhr und 15 Uhr der Nachwuchs ins Rennen ging. Mit 55 engagiert laufenden Kinder zwischen drei und zwölf Jahren verzeichnete die LG einen neuen Teilnehmerrekord. Acht Buben und 20 Mädchen rannten im Trikot der LG Wehringen und bestätigten erneut die weiterhin prosperierende Sparte Kinderleichtathletik unter der Leitung von Sabine Deuringer. Schnellster Läufer im Rennen der ganz Kleinen wurde Benedikt Reis, schnellste Läuferin Lucia Deuringer. Zweimal ums Musikerheim beziehungsweise 800 Meter ging es dann beim Lauf der schon älteren Nachwuchsläufer. Im Wettbewerb der Buben erreichte hier der zwölfjährige Adrian Laerm vom SV Untermeitingen nach 2:32 Minuten als Erster das Ziel. Beim Rennen der Mädchen war die Favoritin eindeutig: Mit einer Zeit von ebenfalls 2:32 Minuten bewies die elfjährige Collien König von der LG Wehringen, dass sie nicht zufällig bei den Leichtathletiklandkreismeisterschaften den Titel über 800 Meter geholt hat. Stolz und zufrieden durften bei der Siegerehrung der Kinderläufe letztlich alle sein, hatte die LG Wehringen doch für alle eine Urkunde und eine Medaille und einen kleinen Läuferschuh für die Sieger vergeben.

Stagnierende Teilnehmerzahlen musste die LG Wehringen im Lauf der Erwachsenen über 5,3 und zehn Kilometer verzeichnen. Insgesamt 81 Teilnehmer standen an der Startlinie. Dennoch gab es eine positive Überraschung: Als teilnehmerstärkste Gruppe hatte sich nicht ein Leichtathletikverein, sondern das Team „Lauftreff dahoim“ aus Kleinaitingen angemeldet. Und die sieben Frauen meisterten bravourös die zwei flachen Runden unweit der Wertach. Ihre Lauftreffleiterin Ivonne Vermann wurde sogar zweitschnellste Läuferin in der Altersklasse W40.

In der Meisterschaftswertung wurde schon nach wenigen Hundert Metern deutlich, dass der Kampf um den Titel zwischen Felix Luckner von der LG Reischenau-Zusamtal und Tobias Ritter entschieden würde. Nach rund fünf Kilometern liefen die beiden Kontrahenten noch nebeneinander. Doch dann griff Tobias Ritter an und konnte sich absetzen. In den vergangenen Wochen hatte der 19-Jährige bereits bei den bayerischen und deutschen Berglaufmeisterschaften auf sich aufmerksam gemacht. Nach 34:16 Minuten wusste er, dass er eine neue persönliche Bestzeit über zehn Kilometer gelaufen war und erstmals einen schwäbischen Titel errungen hatte.

Monika Schuri war in den letzten Jahren kaum bei Laufveranstaltungen gestartet. Dieses Jahr lief sie für ihre LG beim Landkreislauf in Wehringen und an gleicher Stelle bewies sie mit ihrem Sieg und ihrer Leistung von 42:58 Minuten, dass sie immer noch zu den schnellsten Seniorinnen des Langstreckenlaufs in Bayern gehört.

Titel in ihren Altersklassen erkämpften sich mehrere Aktive der hiesigen Läufergemeinde. Seine aufsteigende Formkurve verdeutlichte Hartmut Radusch von der LG Wehringen mit seinem Sieg in der M50. Peter Speer aus Königsbrunn wollte keinen Titel ohne Konkurrenz. So meldete der 70-Jährige sich in der Wertung M65 an und gewann in dieser Wertung mit 45:12 Minuten vor Leo Hafner von der LG Wehringen. Nach 50:47 Minuten war Anke Liebhart von der LG im Ziel. Mit dieser Siegerzeit in der W60 wird die Großaitingerin sich in der entsprechenden bayerischen Bestenliste 2019 unter den zehn schnellsten Seniorinnen lesen können.

Alle Ergebnisse und viele Bilder finden sich unter: www.lg-wehringen.de. (clad)

