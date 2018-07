vor 52 Min.

Neue Gesichter auf dem Treppchen

Stadtmeisterschaften:Hanna Reiß und Gabriel Pyka siegen

Zwei neue Gesichter waren bei den Schwabmünchner Stadtmeisterschaften im Schwimmen auf dem Siegerpodest: Hanna Reiß und Gabriel Pyka erhielten vom neuen TSV-Vorsitzenden Reinhold Weiher, Zweitem Bürgermeister Hans Nebauer und vom Sportreferenten Uli Weißenbach die begehrten Wanderpokale.

Bei den Damen war eigentlich ein Dreikampf zwischen der Titelverteidigerin Zoe Gaschler, Nina Bruckdorfer und Stefanie Weißenbach zu erwarten, die allesamt eine hervorragende Wintersaison geschwommen waren. Aber alle drei Schwimmerinnen konnten ihre Form im Sommer so nicht halten, weil sie nicht so viel Zeit zum Training hatten.

So nutzte Hanna Reiß die Gunst der Stunde. Durch außergewöhnlichen Trainingseifer besonders in den Pfingstferien konnte sie den Rückstand aufholen. Über 100 Meter Freistil siegte sie knapp und überzeugte über 100 Meter Rücken, sodass die Niederlage über 100 Meter Brust nicht mehr ins Gewicht fiel. Als jüngste Stadtmeisterin Schwabmünchens setzte sich die erst zwölfjährige Hanna Reiß mit 1156 Punkten vor Stefanie Weißenbach mit 1096 Punkten an die Spitze.

Bei den Herren mangelte es auch in diesem Jahr an Konkurrenz, sodass Gabriel Pyka unangefochten den Titel holte. Über 100 Meter Freistil verbesserte er seine persönliche Bestzeit um über eine Sekunde, weil er sich mit seinem Trainer Thomas Gabelsberger einen erbitterten Zweikampf lieferte. Diesmal hatte allerdings der Trainer noch die Nase um sieben Zehntelsekunden vorn. Über die weiteren 100-Meter-Strecken Brust, Rücken und Schmetterling war aber Gabriel Pyka der Sieger. Die punktbeste Leistung über eine 50-Meter-Strecke zeigte die ehemalige Stadtmeisterin Martina Haupeltshofer über 50 Meter Brust.

Immer noch großer Beliebtheit erfreut sich die Familienstaffel, die die Familie Gaschler klar vor den Familien Kapfer und Gabelsberger für sich entscheiden konnte.

Auch der noch junge Schwimmernachwuchs nahm rege am Wettkampfgeschehen teil. Erste Plätze bei den Sieben- und Achtjährigen sicherten sich Xenia Trauter (Jahrgang 2010), Helena Sallinger (2010), Elio Baindl (2011) und Luisa Kothe (2011). (SZ)

