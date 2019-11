06.11.2019

Neugierig, wissbegierig, dankbar

Beim Polizei SV Königsbrunn trainiert eine Späteinsteigergruppe. Welche Unterschiede es zu den jüngeren Sportlern gibt

Es gibt Dinge, die klingen unwahrscheinlich, sind es aber bei genauer Betrachtung nicht: Es gibt Sportarten, die sind für das Alter besser geeignet als andere, Walking oder Tai Chi zum Beispiel. Bei Judo denkt man aber eigentlich eher an jüngere Leute, die sich auf die Matte donnern lassen. Und doch gibt es beim Polizei SV Königsbrunn eine Gruppe, in der Frauen und Männer „fortgeschrittenen“ Alters dieser Sportart frönen, und zwar mit Begeisterung und aus den unterschiedlichsten Gründen.

„Mokuso“ „Rei“, mit diesem Ritual, zu dem noch viel mehr gehört, beginnt jedes Judotraining, egal für wen. Alle stimmen sich auf das, was kommt, ein. Nicht anders ist es auch bei der Späteinsteigergruppe des Polizei SV in Königsbrunn, die Johannes Daxbacher und seine Frau Regina leiten. Der Anblick ist gewöhnungsbedürftig. Da verbeugen sich Frauen und Männer manche auch schon im Rentenalter vor viel Jüngeren. Da geht es ein wenig ruhiger zu als beim Kinder- oder Wettkampftraining. Sonst sind allerdings für Außenstehende kaum Unterschiede festzustellen. „Doch“, sagt Hannes Daxbacher: „In dieser Gruppe sind alle neugieriger, wissbegieriger, hören besser zu, haben mehr Biss beim Lernen, sind dankbarer für das, was ihnen vermittelt wird.“

Die gut 20 Mitglieder der Gruppe, die sich auch immer wieder verändert und erneuert, trainieren ein- bis zweimal die Woche, sind voll konzentriert, schwitzen, lachen, arbeiten aneinander und miteinander. In diesen Punkten sind sich alle einig. Die Gemeinschaft spielt eine große Rolle, auch außerhalb des Trainings, und die gegenseitige Achtung voreinander, das Achten aufeinander, sich nicht zu verletzen, nach eigenem Gutdünken aufzuhören, wenn die Grenzen des Machbaren überschritten sind. In der Gruppe knallt niemand den andern auf die Matte, was zählt, sind weiche und rollende Bewegungen, neue Erfahrungen.

Bernhard Olbrich, zum Beispiel, kam, wie manch anderer auch, über die Kinder zum Judo, die beim PSV trainieren. Der Chirurg betont: „Mir gefallen bei dieser Sportart besonders der Respekt vor dem Gegner, der philosophische Hintergrund und das Zusammenspiel von Körper und Geist.“

Muskelkater hatten sie alle am Anfang. „Mir taten Muskeln weh, von denen ich nicht einmal wusste, dass es sie gibt“, erzählt Polizeihauptkommissar Reiner Schmid, der sich besonders über die Kultur des Sports und über den gepflegten Umgang in der Gruppe extrem freut.

Claudia Kirchberger (Architektin) machte zusammen mit ihrer Tochter einen Selbstverteidigungskurs beim PSV, weil ihre Tochter schon belästigt worden war, und kam so zum Judo. „Ich habe 18 Kilogramm abgenommen, habe jetzt mehr Mut und Selbstvertrauen, fühle mich körperlich viel besser“.

Andreas Lind, Mathematiker, hatte mehrere Wirbelbrüche, lernte die Daxbachers kennen, fing ganz behutsam zusammen mit seiner Frau, der Bobinger Zahnärztin Dr. Emine Lind, an. „Ich habe viel abgenommen, bin wieder gesund und liebe das natürliche Balgen am Judo.“

Kai Schwarzhoff hat als Jugendlicher schon Judo betrieben, sogar bis zum Braungurt. Jetzt, im fortgeschrittenen Alter, fing er wieder an. „Der Start war hart, aber jetzt bin ich wieder fit und fühle mich wohl“, erzählt er. Über die Zeitung und die Berichte zum PSV erfuhr Norbert Fuchs, Arzt und Psychotherapeut, vom PSV und dessen Leistungen, ging hin und ist begeistert: „Ich fühle mich wieder fit, schätze den freundschaftlichen und fairen Umgang in der Gruppe und messe mich gerne mit Jüngeren“, betont der frühere Allroundsportler, der sich vor Judo irgendwie „bewegungseingeschränkt“ fühlte.

So unterschiedlich die Motivationen für Judo, fürs Training, für die Gemeinschaft auch sind, eines eint sie alle: Sie tun nicht nur etwas für sich, sondern auch für andere: „Sie helfen uns viel bei Veranstaltungen, kochen, backen, unterstützen medizinisch, haben andere ehrenamtliche Posten übernommen, ja sind sogar wie Volker Leitermeier in die Abteilungsleitung eingestiegen“ freut sich Daxbacher, der aus der Gruppe einen weiteren Vorteil zieht, sogar für sich selbst: „Für mich war Seniorentrainer eine ganz neue Erfahrung, die mir sehr gut gefällt. Wir machen auf jeden Fall weiter.“ (rr-)

Themen folgen