Neun Titel geholt

Schwabmünchner bei der Schwäbischen

Auch dieses Jahr organisierte der TV Kempten die schwäbischen Meisterschaften im 50-Meter-Becken. Nachdem am ersten Tag alles glatt lief, mussten die Wettkämpfe am zweiten Tag wegen einer Gewitterwarnung abgesagt werden, was selbst langjährige Betreuer so noch nie erlebt hatten.

Obwohl nur die Hälfte der Wettkämpfe geschwommen werden konnten, blieben die Schwabmünchner Schwimmerinnen mit neun schwäbischen Jahrgangstiteln kaum hinter der Medaillenausbeute des vorigen Jahres.

Die jüngste Teilnehmerin der Schwabmünchner Schwimmabteilung, Xenia Trauter (Jahrgang 2010), eröffnete für das Team den Wettkampf über 200 Meter Freistil, konnte sich mit acht Sekunden Vorsprung den Titel sichern und die Goldmedaille in Empfang nehmen.

Hannah Söllner (2008) startete ebenfalls über 200 Meter Freistil sowie über 400 Meter Freistil, 100 Meter Rücken und 200 Meter Schmetterling und konnte alle Starts sicher als Siegerin beenden. Über 200 Meter Schmetterling schlug die erst Elfjährige sogar als Fünftschnellste in der offenen Wertung an.

Stefanie Weißenbach (2001) siegte über 200 und 400 Meter Freistil, Zoe Gaschler (2002) heimste Gold über 400 Meter Freistil und 200 Meter Schmetterling ein. Romy Scherer (2008) fehlte ein klein wenig Glück, denn über 200 und 400 Meter Freistil schlug sie jeweils als Vierte an und verpasste daher das Podest nur knapp. (SZ)

