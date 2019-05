00:03 Uhr

Nino Giunta ist der „Herr der Ringe“

Der TSV Schwabmünchen richtet die Gaumeisterschaft aus

Bei der Gaumeisterschaft, die die Abteilung Bogenschießen des TSV-Schwabmünchen ausgerichtet hat, belegt Nino Giunta den ersten Platz.

Bei guten Bedingungen traten insgesamt sieben Schützen mit Recurve- und Blankbogen Herren-, Master- und Seniorenklasse zur WA720 Runde an. Nach einem spannenden Wettkampf, mit insgesamt 72 geschossenen Pfeilen auf 60 Meter in der Masterklasse, 70 Meter in der Herrenklasse und 40 Meter bei den Blankbögen, stand der Sieger fest. Mit 545 Ringen in der Masterklasse hat Nino Giunta den ersten Platz erreicht und wurde somit zum „Herr der Ringe WA 720 2019“. Platz zwei belegte Gert Brünz mit 539 Ringen; Peter Martin und Joachim Pfertner erreichten den dritten und vierten Platz. Reinhold Burz und Mario Rackl erzielten in der Herrenklasse ebenso gute Ergebnisse erzielt wie Günther Dürr in der Blankbogen Seniorenklasse mit 409 Ringen.

Wer sich für die Bezirksmeisterschaft WA720 2019, die am 19. Mai in Augsburg stattfindet, qualifiziert hat, steht erst mit der Bekanntgabe der Zulassungsringzahlen fest.

Probetraining bei den Bogenschützen

Wer Interesse am Bogensport hat kann mittwochs von 18 Uhr bis 19.30 Uhr und samstags von 16 Uhr bis 17.30 Uhr unverbindlich nach vorheriger Anmeldung zu einem Probetraining auf dem Bogenplatz an der Heimbergstraße in Schwabmünchen vorbeikommen. Bogen und Ausrüstung werden zur Verfügung gestellt. Weitere Auskünfte unter http://menkinger-bogenfüchse.de. (SZ)

