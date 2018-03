Noch ein paar gute Schmetterschläge...

vor 38 Min.

Dann ist eine ganz besondere Saison der Kleinaitinger Spielerinnen geschafft

Zum letzten Spieltag in der laufenden Landesliga-Saison treten die Volleyballerinnen des FC Kleinaitingen am Sonntag in Graben an. Dort treffen sie auf den FC Penzing (13 Uhr) und den MTV München (ca. 15 Uhr), die beide gegen den direkten Abstieg kämpfen und mit einem Sieg über den FC Kleinaitingen auf den Relegationsplatz hoffen könnten.

Die Hinspiele konnten die Kleinaitingerinnen mit 3:1 und 3:2 gewinnen. Aber die Trainer Gumpp und Nowotny finden deutliche Worte: „Gerade am letzten Spieltag, wenn es für uns in der Tabelle um nichts mehr geht, müssen die Mädels ihre volle Leistung abrufen und dürfen keine Leichtsinnsfehler machen. Schließlich wollen wir unseren Fans etwas bieten und die Saison ohne eine Niederlage beenden.“

Beide Gegner werden also voller Motivation und mit großem Kampfgeist in die Halle nach Graben kommen, um den ungeschlagenen Tabellenführer zumindest zu ärgern. Die Damen des FC Kleinaitingen hoffen auf lautstarke Unterstützung und viele Fans, die sicher zwei spannende Partien erwartet.

