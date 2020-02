vor 21 Min.

Nun tun die Niederlagen wirklich weh

Manuela Haugg von Tell Tronetshofen/Willmatshofen erzielte ebenso wie Kristina Büchele aus Ellgau in der 1. Runde des Landkreispokals 393 Ringe.

Im Landkreispokal werden am Freitag in Klimmach die Begegnungen der 2. Runde ausgelost

Von Manfred Stahl

Im Landkreispokal der Sportschützen im Landkreis Augsburg geht es in die 2. Runde, in der noch 32 Vereine vertreten sind. Wer gegen wen schießt, wird am kommenden Freitag, 7. Februar, geklärt, wenn im Schützenheim von Fortuna Klimmach ab 20 Uhr die Begegnungen öffentlich ausgelost werden.

Anders als in der 1. Runde, in der sich die Vereine angesichts der großzügigen „Lucky-Loser-Regelung“ auch knappe Niederlagen leisten konnten, wird es nun spannend, denn es geht es im sogenannten „echten K.-o.-System“ weiter. Eine Niederlage ist dabei gleichbedeutend mit dem Ausscheiden.

Das gemeinsame Ziel aller noch im Wettbewerb verbliebenen Vereine ist das Erreichen des Finalturniers der besten acht Mannschaften, das im Mai wieder in Großaitingen über die Bühne gehen soll.

Für die 2. Runde qualifiziert haben sich neben den 18 Siegern der 1. Runde und dem Pokalverteidiger Singold Großaitingen, der ein Freilos hatte, auch die 13 Vereine, die in der 1. Runde mit der niedrigsten Ringdifferenz verloren haben.

Nur fünf Vereine sind in der 1. Runde schon ausgeschieden

Ausgeschieden sind nach der 1. Runde nur der SV Waldheil Streitheim, der SV Häder, der SV 1899 Steinekirch, der SV Hubertus Siegertshofen und die Rauhenbergschützen Ettelried. Diese fünf Vereine hatten in der 1. Runde die Niederlage mit der höchsten Ringdifferenz kassiert. Allen anderen Verlierern taten ihre bisherigen Niederlagen noch nicht wirklich weh.

Dies wird sich nun ändern, denn jede Niederlage in der 2. Runde ist gleichbedeutend mit dem Ausscheiden aus dem Wettbewerb.

Die besten Ergebnisse in der 1. Runde erzielten die Lechschützen Ellgau (2284:2265 gegen Horgau), der SV Reischenau Oberschöneberg (2279:2252 gegen die Auerhahnschützen Reinhartshausen), die Tell-Schützen Tronetshofen/Willmatshofen (2276:2107 beim SV 1899 Steinekirch), die SG 1880 Untermeitingen (2274:2262 gegen die Buschelbergschützen Aretsried) und der SV Stadtbergen (2274:2216 bei Hubertus Konradshofen). Die herausragenden Einzelschützen waren Manuela Haugg von Tell Tronetshofen/Willmatshofen und Kristina Büchele von den Lechschützen Ellgau mit jeweils 393 von 400 möglichen Ringen. Bernd Seibold aus Oberschöneberg kam auf 392 Ringe.

Die Ergebnisse der 1. Runde Schlossbergschützen Scherstetten – Burg-Fried Gabelbach 2218:2223 Ringe, SG 1880 Untermeitingen – Buschelbergschützen Aretsried 2274:2262, SV Edelweiß Hausen – SV Hubertus Oberottmarshausen 2195:2209, Lechschützen Ellgau – SV Rothtal Horgau 2284:2265, SV Reischenau Oberschöneberg – Auerhahnschützen Reinhartshausen 2279:2252, Hubertus Fleinhausen – SG Mittelstetten 2171:2219, Tell Westendorf – SV Hattenburg Wollmetshofen 2225:2172, Hubertus Konradshofen – SV Stadtbergen 2216:2274, SG 1880 Gessertshausen – ZSG Großaitingen 2085:2145, Brunnenschützen Königsbrunn – Grünholder Gablingen 2212:2280, Edelweiß Grünenbaindt – SV Frisch-Auf Mittelneufnach 2179:2260, Edelweiß Margertshausen – SG 1898 Klosterlechfeld 2182:2265, SV Drei Linden Zusmarshausen – SV Singoldtaler Schwabmühlhausen 2152:2237, Altschützen Mickhausen – SV Waldheil Streitheim 2235:2145, Hubertus Langenneufnach – SV Häder 2256:2132, SV 1899 Steinekirch – Tell Tronetshofen/Willmatshofen 2107:2276, Hubertus Siegertshofen – Hubertus Adelsried 1990:2166, Fortuna Klimmach – Rauhenbergschützen Ettelried 2228:1912.

Freilos Pokalverteidiger Singold Großaitingen

