Reise nach Spanien zu gewinnen

BFV sucht engagierte Ehrenamtler

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) sucht im Fußballkreis Augsburg die engagiertesten Frauen und Männer 2018 – und außerdem junge Menschen, die bereits für Ihren Verein Verantwortung übernommen haben. Für den Ehrenamtspreis und die Auszeichnung „Junge Fußballhelden“ können sich alle Vereine aus der Region (insgesamt sind es mehr als 200) bewerben. Die entsprechenden Unterlagen können beispielsweise beim Kreisehrenamtsbeauftragten (KEAB) Till Hofmann online angefordert werden. Einsendeschluss, ob postalisch oder per E-Mail, ist der 31. August.

„Die Vereine haben also noch genügend Zeit, um geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu melden und etwas ganz Großartiges zu bewirken“, so Hofmann. Selbst wenn es nicht zum Ehrenamtspreis reichen sollte: „Allein schon die Bewerbung ist ein Signal an die Vereinsmitglieder, dass deren ehrenamtliches Bemühen von den Verantwortlichen des Klubs sehr wohl registriert und auch honoriert wird.“ Und wenn es klappt, ist die Botschaft nach außen umso klarer: „In diesem Verein läuft es wirklich rund.“

Der amtierende Ehrenamtspreisträger heißt Markus Kohler und kommt vom TSV Ustersbach (Landkreis Augsburg). Er und weitere 21 Fußball-Kreissieger aus ganz Bayern standen im vergangenen November im Mittelpunkt einer Ehrungsveranstaltung des Münchner GOP Varieté-Theaters. Seine Urkunde nahm Kohler von Philipp Lahm, dem jüngsten Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft, entgegen.

Die „jungen Fußballhelden“ (bis 30 Jahre) werden vom Verband gleich zu einer einwöchigen Fußball-Bildungsreise in die Nähe von Barcelona eingeladen. Auch hier stellt jeder Fußballkreis einen Vertreter.

Senden Sie Ihre Bewerbungen per Post oder E-Mail an den Till Hofmann (Gartenweg 1, 86450 Altenmünster, till-hofmann@t-online.de). Eine schnelle Beantwortung von möglicherweise auftauchenden Fragen ist per WhatsApp unter der Mobilnummer 0171/8388714 möglich. (SZ)

