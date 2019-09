vor 21 Min.

Rekordspende für den Bunten Kreis

Über 2800 Euro übergaben die Organisatoren des Tischtennis-Benefiz-Turniers in Königsbrunn an den Bunten Kreis.

Beim Benefiz-Turnier des Polizei SV Königsbrunn werden über 2800 Euro gesammelt

120 Tischtennisspieler, davon auch zehn Hobbyspieler ohne Vereinszugehörigkeit, waren bei schönstem Wetter in die Halle der Tischtennisabteilung in der Bereitschaftspolizei Königsbrunn gekommen, um am Benefiz-Tischtennis-Turnier des Polizei SV teilzunehmen. Dort wurden 2800 Euro gesammelt, die an den Bunten Kreis übergeben wurden.

Dabei stand das Turnier zum Gedenken an Siggi Geiger am Anfang unter keinem guten Stern, weil am Turniertag nur zwei von drei Hallendritteln zur Verfügung standen. So mussten die Organisatoren die Tischanzahl von 20 auf 18 reduzieren und die Tische enger stellen. Die Veranstalter ließen sich auch nicht aus der Bahn werfen, als kurz nach Turnierbeginn das Software-Programm abstürzte und alle laufenden Spiele zurückgerufen werden mussten. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb gab es viel Lob von den Teilnehmern. „Mich beeindruckt immer wieder, wie das Turnierleitungsteam diese enorm hohe Tisch-Belegungsquote zustande bringt“, sagte einer. Das war auch nötig, denn in diesem Jahr hatten sich 30 Prozent mehr Teilnehmer angekündigt als sonst. Schweren Herzens mussten die Organisatoren zwei Wochen vor dem Turnier Absagen erteilen, da die Kapazität der Tische ihre Grenzen erreicht hatte. Aus Wismar, Baden-Württemberg, Schwaben und Oberbayern waren die Teilnehmer angereist, um kurz vor Saisonstart noch etwas Gutes für sich und den Bunten Kreis zu tun.

Zur Spendenübergabe trafen sich die Organisatoren vom Polizei SV Königsbrunn um Rudi Sabienski, Tina Knöpfle, Jürgen Hoffmann, Katharina Fürst, Katharina Beck, Jürgen Schedl und Rita Bürger anschließend am Ziegelhof in Stadtbergen. Bei der Führung sahen sie die vielen unterschiedlichen Angebote auf dem Gelände. Die Rekord-Spende von 2828 Euro, die ohne das Engagement der zahlreichen Sponsoren nicht möglich gewesen wäre, übergab der Polizei SV Königsbrunn. Damit finanziert das Benefiz-Tischtennis-Turnier einem physisch oder psychisch kranken Kind die tiergestützte Therapie für ein ganzes Jahr. Die ausgebildeten Tiere trainieren die Kinder im sozialen Kontakt und unterstützen sie bei der Verbesserung der Beweglichkeit. Da diese Leistungen nicht von den Krankenkassen bezahlt werden, braucht es Spenden aus der Region.

Mit dem sechsten Turnier steigt die Gesamtspendensumme des Polizei SV Königsbrunn an den Bunten Kreis auf 12145,77 Euro. (SZ)

