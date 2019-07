00:03 Uhr

SV Türkgücü Königsbrunn startet in Neugablonz

Für Burak Tok (hier bei einem Elfmeter) wird es nach einer Serie von Testspielsiegen jetzt ernst: Der SV Türk Gücü Königsbrunn startet in Neugablonz in die neue Saison.

Nach der Siegesserie in den Testspielen wird es für das Team von Burak Tok am Samstag erstmals richtig ernst. Die Schmuckstädter sind derzeit noch schwer einzuschätzen

Von Hieronymus Schneider

Die Vorbereitung auf die zweite Saison in der Fußball-Bezirksliga Schwaben Süd verlief für den SV Türkgücü Königsbrunn sehr erfolgreich. Nach dem 0:0 gegen den Bayernligaaufsteiger Türkspor Augsburg gab es nur Siege.

Der FC Anadolu Bayern aus der Bezirksliga Oberbayern-Süd wurde in München mit 3:1 geschlagen. Beim Landesligisten FV Illertissen II gab es einen Auswärtssieg mit 4:3. Nach dem harmonischen Trainingslager im Altmühltal wurde auf dem Heimweg beim FC Affing aus der Bezirksliga Nord 2:1 gewonnen. Eine Woche später gab es einen klaren 5:1-Erfolg beim Kreisligaaufsteiger TSV Kriegshaber und zum Abschluss der Testspiele kam das Team noch zu einem 3:2-Sieg beim TSV Hollenbach, der ebenfalls in der Bezirksliga, aber im Norden Schwabens spielt. Die Türkgücü-Manager hatten sich also kein leichtes Programm ausgesucht.

„Die Ergebnisse sind nicht so wichtig, aber wir sehen, dass die Fitness gut ist und es gab keine Verletzungen“, zeigt sich der Vereinsvorsitzende Cüneyt Celik sehr zufrieden. Von den Neuzugängen haben vor allem die beiden früheren Bobinger Cemal Mutlu und Cemal Nam sowie Emre Cevik überzeugt. Drei Spieler haben während der Vorbereitungsphase den Verein verlassen.

Van Tuan Pham, in der vergangenen Saison noch Stammspieler auf der rechten Außenbahn, wechselte zu Suryoye Augsburg in die Kreisklasse Augsburg Mitte. Er will aus familiären und beruflichen Gründen kürzertreten und deshalb zwei Klassen tiefer spielen. Die anderen beiden haben den Sprung in die erste Mannschaft nicht geschafft und sich anderweitig orientiert. Ibrahim Tonar ging zum Türk SV Bobingen in die A-Klasse und Nelson Wongo hat noch keinen neuen Verein gefunden.

Auch beim Gegner BSK Olympia Neugablonz hat sich in der Sommerpause einiges verändert. Mit dem geglückten Klassenerhalt verabschiedete sich der langjährige Trainer und frühere Spieler Günter Bayer von den Schmuckstädtern. Nun haben Rrust Miroci und sein Co-Trainer Alexander Lang das Kommando an der Seitenlinie. Mit Mathias Franke und Drazen Jelic vom TSV Kottern sowie Tobias Süß vom SVO Germaringen wurden drei neue Spieler geholt. Der Kader wurde durch zwölf Abgänge, zum Teil in die zweite Mannschaft, komprimiert. Die Testspiele verliefen durchwachsen.

Im Jubiläumsspiel zum 100-jährigen Bestehen wurde der FK Jablonec aus der tschechischen Herkunftsstadt der „Gablonzer“ mit 3:2 besiegt. Beim Landesligisten FC Kempten gab es eine deftige 2:6-Niederlage und danach zwei klare Siege bei den Kreisklassisten TSV Sulzberg und FSV Dirlewang. Nach einem 3:3 beim Kreisligisten TSV Mindelheim gab es zum Abschluss eine überraschende 0:4-Klatsche beim FC Buchloe aus der Kreisklasse Allgäu 2.

„Wir sind uns bewusst, dass es ein ganz anderes Spiel wird als im Mai, wo wir noch mit 3:1 gewinnen konnten“, sagt Cüneyt Celik und hofft auf einen guten Einstand des Spielertrainers Burak Tok als Chefcoach.

Das Spiel findet am Samstag, 27. Juli, um 15.30 Uhr im Neugablonzer Waldstadion statt. Schiedsrichter ist Moritz Osteried aus Augsburg.

