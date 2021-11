Die junge Truppe sorgt für Furore

Reinhartshausen führt in der Bezirksliga Luftgewehr die Tabelle nach Sieg in Klosterlechfeld an

Drei Mannschaften aus dem Altlandkreis Schwabmünchen schießen in dieser Saison in der schwäbischen Luftgewehr-Bezirksliga. Für Furore sorgt dabei derzeit die junge Truppe der Auerhahnschützen Reinhartshausen. Sie ist in der Gruppe 5 der Bezirksliga noch ungeschlagen und führt die Tabelle nach dem jüngsten 3:1-Erfolg (1530:1497 Ringe) beim Bezirksoberligaabsteiger SG 1898 Klosterlechfeld an.

Die stark verjüngte Mannschaft um Mannschaftsführer Wolfgang Braun startete mit einem 2:2-Remis beim SV Stadtbergen, gewann dann souverän mit 4:0 Punkten gegen den Ex-Bayernligisten Edelweiß Stettenhofen und setzte sich nun nach der besten Saisonleistung auch beim gauinternen Derby in Klosterlechfeld sicher durch.

Zwar musste sich die junge Eva Dieminger nach spannendem Wettkampf im Spitzenduell mit dem für Klosterlechfeld schießenden Maximilian Wamser mit 385:389 Ringen geschlagen geben, doch das blieb folgenlos, denn ihre Teamkollegen setzten sich jeweils sicher durch. Leonie Brettel gewann gegen den Ex-Untermeitinger Benjamin Rott mit 381:372, Wolfgang Braun besiegte Torsten Paulo mit 382:375 und Sabina Nerlinger hatte mit dem ganz kurzfristig für den wegen eines Feuerwehreinsatzes verhinderten Christopher Jahn ins Team gerückten Erwin Wamser keine Mühe und gewann mit 382:361 Ringen.

Während die Reinhartshauser mit 7:2 Punkten die Tabelle vor Stadtbergen (ebenfalls 7:2 Punkte) anführen, nehmen die Klosterlechfelder mit 4:5 Punkten Platz drei ein. Vor dem 1:3 gegen Reinhartshausen hatten sie in Gabelbach mit 3:1 gewonnen und gegen Stadtbergen ein 2:2 erkämpft.

Sieg und Niederlage für die Mittelneufnacher

Nicht in der Gruppe 5 der Bezirksliga, sondern in der Gruppe 4 tritt der SV Frisch-Auf Mittelneufnach an. Er startete mit einem 3:1-Sieg in Aretsried in die Saison, musste sich dann aber mit 1:3 gegen den SV Breitenthal II geschlagen geben. Den einzigen Punkt gegen Breitenthal holt die junge Lena Steber mit einem 387:378-Sieg im Spitzenduell gegen Johannes Mayer. Pech hatte Patrick Vogg, denn er verlor gegen Michaela Kreuzer nach einem 373:373 im Stechen mit 8:9 Ringen. Klare Niederlagen setzte es dagegen für Thomas Schorer (367:376 gegen Christian Kreuzer) und Manuel Sattelmayer (360:369 gegen Christian Pfaff). Mit 3:3 Punkten liegen die Mittelneufnacher gleichauf mit drei weiteren Teams. An der Spitze steht der SV Bleichen (6:0 Punkte), am Tabellenende rangiert Aretsried (0:6 Punkte).