Schlagerspiel ohne den Top-Torjäger Lokalsport

Phillip Schmid fehlt den Schwabmünchner Fußballer in der Partie gegen Sonthofen.

Philipp Schmid fehlt wegen einer Knieverletzung heute gegen Sonthofen Trotzdem ist die Vorfreude bei den Verantwortlichen groß.

Von Gerd Huber

Das Schlagerspiel des siebten Spieltages der Bayernliga Süd steigt bereits heute Abend ab 18.30 Uhr in der Augusta Massivhaus Arena in Schwabmünchen. Gegenüber stehen sich der sensationelle und noch als einzige Mannschaft unbesiegte Spitzenreiter TSV Schwabmünchen und der Tabellenvierte 1. FC Sonthofen. Nicht mit von der Partie wird Schwabmünchens Torjäger Phillip Schmid sein, der wegen einer Knieverletzung ausfällt.

Wie lange Schmid, der mit neun Treffern maßgeblich am Erfolg beteiligt ist und das Klassement der Goalgetter anführt, ausfallen wird, ist noch unklar. Am Mittwochnachmittag war noch unklar, wie schwer die Knieverletzung ist. Der stellvertetende Abteilungsleiter Stefan Ammann: „Phillip hatte gerade eine richtigen Lauf. Deshalb ist es besonders schade, wenn er länger ausfällt. Trotzdem hoffe ich heute auf drei weitere Punkte, weil wir auch andere gute Offensivkräfte haben und unser Trainer taktisches Talent besitzt.“

Der so gelobte Coach Paolo Maiolo sieht die Erwartungen durch den Ausfall seines Stoßstürmers ebenfalls getrübt, aber durchaus auch Positives: „Thomas Rudolph wird nach seiner Verletzungspause jetzt wieder fit. Das ist die gute Nachricht und wird uns gegen einen spielerisch sehr guten Gegner sicher weiterhelfen. Zudem kehrt Timo Prechtl wieder in den Kader zurück.“

Trotz der Verletzung des Top-Torjägers ist die Vorfreude bei den Schwabmünchner Fußballern groß: „Ich freue mich riesig auf dieses schwäbische Derby mit einer tollen Kulisse und hoffe natürlich, dass unsere Serie hält“, beschreibt Abteilungsleiter Germar Thiele seine Gefühlslage. Der Schwabmünchner Fußballchef weiß, dass das junge TSV-Team derzeit in ist und aufgrund des nicht zu erwartenden Saisonstarts vielerorts ungläubig darüber diskutiert wird.

Sonthofen startete ebenfalls stark

Sonthofen kam mit nur einer Niederlage ebenfalls sehr gut aus den Startlöchern und zählt bei einer Begegnung im Rückstand mit zu den schärfsten Verfolgern der Schwarz-Weißen. Vor wenigen Wochen kassierten die Allgäuer im Pokal in Schwabmünchen eine 2:4-Niederlage. Doch diesem Resultat misst Paolo Maiolo keine Bedeutung mehr zu: „Es war unterm Strich ein verdienter Sieg, wobei beide Mannschaften noch mitten in der Vorbereitung steckten. Schon damals sah man die hohe Qualität der Sonthofer und darum wird das diesmal auf jeden Fall wesentlich schwieriger.“

Der Italiener betont dabei erneut, dass der erste Platz toll sei, ihn aber die läuferische und spielerische Leistung seiner Truppe mehr am Herzen liege. Allerdings sorgt der Nimbus des „Ungeschlagenen“ ohne Zweifel für zusätzliche Motivation. „Alle warten auf unsere erste Niederlage. Sie wird sicher kommen, aber wir wollen es so lange wie möglich hinauszögern“, lächelt Maiolo verschmitzt. Ob es dem jungen neuen Sonthofer Trainer Yusuf Bakircioglu, Nachfolger von Esad Kahric, mit seiner Elf gelingt? Immerhin sind die Allgäuer seit der Auftaktpleite in Nördlingen bei drei Siegen und einem Remis nicht mehr als Verlierer vom Platz gegangen.

