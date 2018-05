vor 25 Min.

Schlüsselspiel in Dinkelscherben Lokalsport

Samstag fällt die Entscheidung um Relegation und Abstieg

Von Hieronymus Schneider

In der Fußball-Kreisliga Augsburg geht es am letzten Spieltag am Pfingstsamstag, an dem alle Spiele um 15:30 Uhr angepfiffen werden, um die beiden letzten offenen Fragen: Wer wird Zweiter und qualifiziert sich damit für die Aufstiegsrelegation? Und wer ist der dritte Absteiger?

Eigentlich war die Antwort auf diese Fragen schon vor einer Woche erwartet worden. Doch der TSV Dinkelscherben vergab seinen ersten Matchball zur Aufstiegsrelegation beim enttäuschenden 1:1 bei der DJK Lechhausen. Weil die Reserve des TSV Schwabmünchen ihr Heimspiel gegen den TSV Leitershofen gewonnen hat, ist sie bis auf einen Punkt an Dinkelscherben herangerückt. Das bedeutet für die Elf von Spielertrainer Manuel Degendorfer, dass das letzte Spiel gegen Diedorf gewonnen werden muss. Ein Punkt wird wohl nicht reichen, denn der TSV Schwabmünchen II ist im Lokalderby beim Absteiger SV Schwabegg klarer Favorit.

Das Brisante an der Partie in Dinkelscherben ist aber, dass der Gegner TSV Diedorf auch unbedingt einen Punkt gegen den Abstieg braucht. Die Rettung lag für das Team von Trainer Jürgen Fuchs schon nahe, doch dann ging das Heimspiel gegen den Meister SV Türkgücü Königsbrunn in der Nachspielzeit verloren. Nun müssen die Diedorfer diesen Punkt in Dinkelscherben holen, denn bei einer Niederlage droht der Abstieg.

Mit drei Punkten Abstand hofft der TSV Leitershofen durch einen Heimsieg über den bereits feststehenden Absteiger SV Hammerschmiede auf die Rettung in letzter Minute. Wenn Diedorf verliert und Leitershofen gewinnt, haben beide 26 Punkte. Dann würde der direkte Vergleich zugunsten des TSV Leitershofen entscheiden. Denn das Hinspiel in Diedorf endete 1:1 und im Rückspiel haben die Leitershofer 3:1 gewonnen.

Die Spiele der Mannschaften aus dem Landkreissüden:

(Samstag, 15.30 Uhr) Für die Bayernligareserve zählt nur ein Sieg, um die Relegation doch noch erreichen zu können. Natürlich ist die Mannschaft von Trainer Klaus Köbler und Co-Trainer Daniel Koller beim Absteiger der klare Favorit. Doch erstens haben Lokalderbys immer ihre eigenen Gesetze und zweitens haben sich die Schwabegger am vergangenen Wochenende beim Tabellenvierten TSV Zusmarshausen mit der knappen 1:2-Niederlage sehr gut verkauft. Diese Leistung will die Mannschaft trotz des Abstiegs auch gegen den Lokalrivalen wiederholen. Die Schwabmünchner müssen auch im Falle eines Sieges darauf hoffen, dass der TSV Dinkelscherben nicht gewinnt.

(Samstag, 15:30 Uhr) Dieses Spiel hat Freundschaftsspielcharakter. Allenfalls geht es um die Königsbrunner Stadtmeisterschaft. Die Nummer eins in Königsbrunn ist mit der Meisterschaft und dem Aufstieg in die Bezirksliga ohnehin klar der SV Türkgücü geworden, der auch das Hinspiel mit 5:0 gewonnen hat. Der FC ist dagegen froh, sich vom Abstieg gerettet zu haben. Im letzten Spiel des scheidenden Spielertrainers Florian Egger soll aber eine gute Leistung zum versöhnlichen Abschied verhelfen.

(Samstag, 15.30 Uhr) Auch in diesem Spiel geht es nur um einen schönen Saisonabschluss. Die Wehringer haben das Ziel Klassenerhalt als Aufsteiger mit einem sehr guten Mittelfeldplatz erreicht. Das ist umso höher einzuschätzen, da Trainer Reinhard Brachert wegen einer unglaublichen Verletzungsserie die ganze Saison über auf wichtige Leistungsträger verzichten musste. Der TSV Göggingen hat in der Spitzengruppe gut mitgehalten, aber zum Aufstieg reichte es wieder nicht.

Themen Folgen