Schwabmünchen geht mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel

Wenn Turgay Karvar (links) und seine Kollegen vom TSV Schwabmünchen an die gute Leistung in der Partie gegen Pipinsried anknüpfen können, dann ist am Freitag gegen Dachau was drin.

Der TSV Schwabmünchen empfängt am Freitag das Team aus Dachau. Warum sich Trainer Paolo Maiolo was ausrechnet.

Von Vanessa Bäumel

Nach der unglücklichen Niederlage am vergangenen Wochenende geht es für den TSV Schwabmünchen am Freitag mit dem nächsten Heimspiel weiter. Zu Gast ist der TSV Dachau, gegen den das Team von Paolo Maiolo dieses Jahr schon einmal im Pokal ran musste. Um 18.30 Uhr wird das Duell am Freitag von dem Unparteiischen Vinzenz Pfister angepfiffen.

Der TSV Dachau hat im Moment fünf Zähler auf seinem Konto, diese resultieren aus dem Auftaktsieg gegen Tükspor Augsburg und den beiden Unentschieden gegen den FC Pipinsried und Schwaben Augsburg. Wie der TSV Schwabmünchen mussten auch die Dachauer am vergangenen Wochenende federn lassen. Denn das Team von Spielertrainer Fabian Lamotte verlor mit 0:3 gegen die „kleinen Löwen“ aus München.

„Dachau ist eine sehr eingespielte Mannschaft“

„Ich kenne die Mannschaft aus Dachau mittlerweile auswendig. Es ist eine sehr eingespielte Mannschaft mit viel Erfahrung“, so Schwabmünchens Trainer Paolo Maiolo. „Aufpassen müssen wir auf Christian Doll, und wenn es uns gelingt, Fabian Lamotte bereits im Spielaufbau stören, ist uns auch schon viel geholfen“, so der Schwabmünchner Trainer weiter.

Die beiden Teams sind bereits in der Vorbereitungsphase im Pokal aufeinander getroffen, wo sich der TSV Dachau mit dem 1:0-Sieg behaupten konnte. Doch laut Maiolo „hat das Spiel am Freitag einen ganz anderen Charakter, denn es geht um Punkte“.

Starke Leistung in Pipinsried

Paolo Maiolos Mannschaft hat im Moment durch die Siege gegen Donaustauf und Türkspor Augsburg und dem Unentschieden gegen Landsberg sieben Punkte in der Bayernligas geholt. Trotz der Niederlage am Samstag gegen den FC Pipinsried kann der TSV Schwabmünchen mit viel Selbstbewusstsein in das Duell gegen Dachau gehen. Denn das Team hat durch diese starke Leistung am vergangenen Wochenende eindrucksvoll bewiesen, zu was es in der Lage sind.

Eine solche Leistung wie gegen Pipinsried fordert auch der TSV-Coach in der Partie am Freitag: „Generell rechne ich mir immer etwas aus. Wenn wir die herausragende Leistung vom Spiel gegen Pipinsried erneut abrufen, ist auf jeden Fall etwas drin. Dennoch sollten wir uns diese vermeidbaren Gegentore wie gegen Pipinsried nicht mehr leisten.“

Verzichten muss Paolo Maiolo auf Max Hannappel, der privat verhindert ist. Ansonsten kann er, im Hinblick auf den Kader, aus den Vollen schöpfen.

