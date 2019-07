11:28 Uhr

Schwabmünchen trifft auf top motivierten Aufsteiger

Die Schwabmünchner Fußballer (rechts Stefan Meisel, zweiter von links Fahad Barakzaie) zeigten beim Auftaktspiel gegen Landsberg eine gute Leistung. Nun steht das erste Auswärtsspiel an: Am Sonntag geht es zum Aufsteiger SV Donaustauf.

Der TSV Schwabmünchen muss zum ersten Bayernliga-Auswärtsspiel am Sonntag zum starken Aufsteiger nach Donaustauf. Was ihn dort erwartet.

Von Vanessa Bäumel

Nach dem 2:2-Auftakt gegen den TSV Landsberg steht für das Schwabmünchner Bayernligateam am Sonntag das erste Auswärtsspiel der Saison an. Am zweiten Spieltag geht es gegen den Aufsteiger SV Donaustauf. Um 16 Uhr wird das Spiel vom Unparteiischen Assad Nouhoum angepfiffen. Bei der Partie wird es für einige Schwabmünchner Fußballer auch ein Wiedersehen mit dem Ex-Menkinger Michael Fischer geben, der jetzt für den SV Donaustauf auf dem Platz steht.

Der Aufsteiger hat einen guten Start in ihrer ersten Bayernliga Saison hingelegt. Mit einem 2:1-Sieg gegen den TSV 1860 München II setzten die Donaustaufer ein Ausrufezeichen. Das Team um Trainer Josef Schuderer ist jetzt natürlich top motiviert für das erste Bayernligaheimspiel und will versuchen, die maximale Punktausbeute zu holen.

Maiolo: Donaustauf ist kein normaler Aufsteiger

Doch auch die Schwabmünchner wollen erstmals in der neuen Saison einen Dreier mit nach Hause bringen. Es gilt an die gute Leistung beim 2:2-Remis gegen Landsberg anzuknüpfen. Dass dies keine leichte Aufgabe wird, sieht auch TSV-Trainer Paolo Maiolo so: „Auf uns wartet am Sonntag eine sehr motivierte, robuste und fußballerisch gute Mannschaft. Donaustauf ist für mich in jeglicher Hinsicht kein normaler Aufsteiger, sowohl fußballerisch als auch finanziell. Wir müssen uns auf einen Gegner einstellen, der körperlich gut dagegenhält und hoch motiviert ist. Deshalb müssen wir eine top Leistung abrufen.“

Doch der Trainer ist guter Dinge, dass seine Mannschaft die abliefert: „Meine Jungs haben ein gutes Training absolviert und sind sehr motiviert für dieses Spiel“, so Maiolo weiter. Dennoch gibt es weiterhin die altbekannten Baustellen, an der seine Mannschaft noch arbeiten muss: „Im Rückblick auf die vergangene Partie müssen wir unsere wenigen Chancen nutzen und uns hinten kein Tor fangen“, fordert der TSV-Coach.

Junge und erfahrene Spieler beim TSV Schwabmünchen

Dass die Menkinger einige erfahrene Spieler im Kader haben, hält Maiolo für eine gute Sache, weil diese mit den jungen Spielern „eine sehr gute Mischung bilden.“ Personell kann der Schwabmünchner Trainer fast aus den Vollen schöpfen, denn bis auf den weiterhin rot gesperrten Tim Uhde, stehen ihm alle Spieler zur Verfügung.

Auch Schwabmünchens Spielleiter Manfred Bock schätzt den Gegner sehr stark ein: „Da kommt ein richtiger Brocken auf uns zu. Es wird ganz schwierig werden, denn neben der Aufstiegseuphorie kommt noch die Euphorie vom gewonnenen ersten Spiel dazu. Außerdem ist es das erste Heimspiel, bei dem wir von einer großen Kulisse ausgehen können. Donaustauf hat vorne mit Filipovic einen sehr guten Spieler, auch in der Abwehr sind einige Hünen vertreten.“

An eine Partie gegen Donaustauf kann sich auch der langjährige Schwabmünchner Funktionär nicht erinnern: „Es ist quasi eine Reise ins Ungewisse. Um dort etwas Zählbares mitzunehmen, muss das Wellental während des Spiels kleiner werden. Die Auf- und Ab- Phasen müssen wir abschalten und versuchen, eine gewisse Konstanz in die Partie bringen“, so Bock weiter.

Busfahrt: Der Bus für Mannschaft und Fans fährt am Sonntag um 11:30 Uhr am Sportplatz ab.

