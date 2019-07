vor 4 Min.

Schwabmünchen unterliegt im letzten Härtetest

Schon in der Qualifikation ist die Pokalrunde für Schwabmünchen beendet

Von Christian Kruppe

Das Los war kein leichtes. Schon in der Qualifikation zum Verbandspokal ging es für Schwabmünchens Bayernligafußballer zum Ligakonkurrenten Dachau.

Nachdem in der Vorbereitung gegen Teams aus Landes- und Bezirksliga vornehmlich Siege eingefahren wurden, war das Pokalspiel der erste wirkliche Härtetest vor dem Bayernligaauftakt gegen den TSV Landsberg am kommenden Freitag.

Gegen Dachau zeigten die Schwabmünchner eine durchwachsene Leistung und schlugen sich am Ende selbst. „Eigentlich hätten wir zur Pause mit 3:0 führen müssen“, schimpft Trainer Paolo Maiolo nach der Partie. Doch stattdessen lagen die Schwabmünchner 0:1 zurück. Turgay Karvar scheiterte, wie auch Thomas Rudolph frei vor dem gegnerischen Tor.

„Bei der Flanke vor dem Dachauer Führungstreffer haben wir nicht aufgepasst“, so Teammanager Werner Muth. Am Ende konnte so Torjäger Christian Doll die Oberbayern mit einem Kopfball in Führung bringen (21.).

Kurz darauf lag der Ausgleich in der Luft, als die Schwabmünchner einen Strafstoß zugesprochen bekamen. Doch der spielende Co-Trainer Thomas Rudolph scheiterte vom Punkt.

So ging es anstatt mit einer Führung mit einem Rückstand in die zweite Hälfte. Da passierte nicht mehr viel, für Schwabmünchen ist der Pokalwettbewerb somit beendet, ehe er richtig begonnen hat. Das Spiel beendeten die Schwabmünchner zu zehnt, da sich Fatlum Talla in der Schlussphase nach einem Tritt in ein Rasenloch verletzt hatte. „Wir hoffen, dass dies nichts Schwerwiegendes ist“, so Werner Muth.

Als kleiner Trost gilt dabei vielleicht der Umstand, dass damit einige Spiele unter der Woche wegfallen und so der Spielrythmus und die Regeneration profitieren.

Trainer Paolo Maiolo kann trotzdem einige Schlüsse aus der Partie ziehen. „Es gibt Spieler, die haben sich am Samstag nach vorne gespielt, während andere sich ins Hintertreffen gebracht haben“, erklärt er.

TSV Schwabmünchen

Brunner (Tor), Karvar (ab 73. Villani), Kusterer, Hannappel, Kümmerle, Meisel (ab 46. Gröb), Barakzaie, Talla, Krachtus (ab 59. Abazi), Uhde, Rudolph.

Tor 1:0 Doll (21.).

Zuschauer 50.

Bes. Vorkomm. Rudolph verschießt Elfer

Themen Folgen