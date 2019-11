vor 35 Min.

Schwabmünchen zieht am Schlusslicht vorbei

Landesliga-Damen feiern ersten Saisonsieg und geben die „rote Laterne“ gleich den Gästen mit. Das Herrenteam bleibt in der Bezirksoberliga weiter seiner eklatanten Auswärtsschwäche treu

Schwabmünchen/ Kissing Ein fast hörbarer Stein fiel am Samstagabend den Aktiven und Anhängern der Schwabmünchner Landesliga-Handballerinnen vom Herzen. Mit einem 26:21-Heimsieg über den TSV München-Ost feierten die Gelb-Blauen den ersten Saisonsieg. Weniger gute Nachrichten kamen leider fast zeitgleich von den Männern, die in der Bezirksoberliga beim Kissinger SC mit 25:29 den Kürzeren zogen.

Vor einer auch ohne vorangegangenes Männerspiel erfreulich großen und stimmungsvollen Zuschauerkulisse ging die erste Frauensieben in das Kellerduell mit dem Mitaufsteiger TSV München-Ost.

Erstmals in dieser Saison war dabei die Bank der Gelb-Blauen auch wieder gut gefüllt, wenn auch viele Spielerinnen noch mit Blessuren und großen Trainingsrückständen am Start waren.

Unter der souveränen Leitung des erfahrenen Schiedsrichtergespanns Heimrich/Kopp entwickelte sich ein bis zum 8:8 (18.) zunächst ebenso kurzweiliges wie ausgeglichenes Duell. Dann stellte sich die Abwehr der Gelb-Blauen zusehends besser auf das Spiel der Gäste ein und angetrieben von einer erneut gut aufgelegten Svenja Kolodziej gingen die Schwabmünchnerinnen beim 14:12 erstmals in dieser Saison mit einer Führung in die Pause.

Das schien den Schützlingen von Trainer Holger Hübenthal tatsächlich viel Sicherheit und zusätzliche Motivation verliehen zu haben, denn in nur sieben Minuten nach Wiederanpfiff sorgte ein 5:0-Lauf bis zum 19:12 für eine Vorentscheidung zugunsten der Gastgeberinnen.

Auch wenn die Münchnerinnen nie aufsteckten, in Gefahr geriet der am Ende gefeierte Sieg der Gelb-Blauen nicht mehr. Der erste Saisonsieg ist unter Dach und Fach, die grundsätzliche Richtung stimmt, aber noch liegt viel Arbeit vor dem sich jetzt hoffentlich wieder komplettierenden Team.

TSV Schwabmünchen Holland, Aßner; Kolodziej (5), Hinkofer, Marb (1), Schmid (1), Schuller (3), Birnkammer (1), Ö. Keskin (4), Schlicker (1), Ratzek (4), L. Keskin, Rheindt (2), Maywald (4/3).

Weiter nicht wirklich in die Spur findet die erste Männersieben, die beim 25:29 in Kissing bereits das dritte Auswärtsspiel in Serie verlor und damit die eigenen Ansprüche und Ziele für diese Spielzeit endgültig neu formulieren muss. Der gastgebende KSC erwischte beim 2:0 den besseren Start und verteidigte diese Führung trotz insgesamt ausgeglichener Spielanteile bis zu einer 11:9-Pausenführung. Die Schwabmünchner enttäuschten hier nicht wirklich. Allerdings zeigten sie vor allem im Abschluss deutliche Probleme, was natürlich auch am sehr starken Kissinger Keeper Stephan Leuprecht lag.

Beim 12:11-Anschluss nach zwei schnellen Toren von Leo Reichenberger und Manuel Scholz hoffte die Schwabmünchner Fankolonie auf eine endlich einmal starke zweite Hälfte ihres Teams, doch hier bleibt weiter der sprichwörtliche Hund begraben. Wie bereits seit Saisonbeginn leisten sich die Gelb-Blauen nach dem Seitenwechsel eklatante Auszeiten, und so sorgte an diesem Abend ein 5:0-Lauf der Gastgeber in nicht einmal sechs Spielminuten für die gefühlte Entscheidung. Auch wenn den Schützlingen des Trainergespanns Pfänder/Knoke ein Bemühen um eine Wende nicht abgesprochen werden kann, am Ende war es einfach zu wenig, was sie an diesem Abend in die Waagschale werfen konnten. So gingen die Kissinger am Ende als verdienter 29:25-Sieger vom Parkett der Paartal-Halle.

TSV Schwabmünchen Hübenthal, Mürbeth; Merbold (1), Reinsch (3), Bürgle (5), Wiedmer (2), Hänsel (3), Thoma (1), Scholz (3/1), Reichenberger (5), Boppel (1), Fetahu (1). (hüb)

