16.02.2020

Schwabmünchner Handballer schlagen Bobingen im Derby

Die Schwabmünchner Handballer behalten im Derby gegen Bobingen die Oberhand und auch die Frauen siegen.

„Das Leben ist kein Wunschkonzert“ - und manchmal eben doch. Einen Heimspielabend à la carte erlebten die Schwabmünchner Handballfans am Samstag in der Hans-Nebauer-Sporthalle und hatten dabei endlich wieder einmal richtig Grund zum Feiern. Die Männer bezwangen in einem tollen Derby den TSV Bobingen mit 32:26, die Frauen behielten nach einer fast schon unglaublichen zweiten Spielhälfte mit 30:17 die Oberhand über den TV Altötting.

Prächtig besetzte Ränge, tolle Stimmung und eine spannende, umkämpfte aber immer faire Auseinandersetzung auf dem Spielfeld - das Derby zwischen Schwabmünchen und Bobingen gehört nach wie vor zu den absoluten Highlights einer Bezirksoberliga-Saison. Genau diese ganz spezielle Atmosphäre war es letztlich dann wohl auch, die einer arg dezimierten Heimmannschaft genau die Energie gab, die man für außergewöhnliche Leistungen einfach haben muss.

Knappe Führung zur Pause

Bis zum 4:4 (7.) verlief die Begegnung ausgeglichen, dann neigte sich die Waage zugunsten der Gelb-Blauen, die vor allem aus dem Rückraum mit dem am Ende 14-fachen Torschützen Leo Scholz große Durchschlagskraft entwickelten. Über 8:5 bauten die Schützlinge von Flo Pfänder und Malte Knoke ihre Führung auf 12:7 aus, ehe sich die Bobinger vor allem über starke Einzelleistungen von Nico Muliyanto und „Tuffi“ Altantuul wieder heranarbeiteten. Mit einer knappen Schwabmünchner 15:14 Führung ging es in die Pause und mit einigem Bangen diskutierten die gelb-blauen Fans wie lange ihr Team das intensive Tempo wohl würde mitgehen können.

Nach Wiederanpfiff des souveränen Schiedsrichtergespanns Scholz/Hartmann verteidigten die Gastgeber mit einem starken Spielmacher Leo Reichenberger ihre Führung bis zum 22:21 (44.) erfolgreich. Und als viele irgendwann mit einem Nachlassen der Kräfte der fast durchgehend in unveränderter Formation auf dem Spielfeld stehenden Schwabmünchner rechneten, sorgte der bis dahin eher unauffällige Keeper Frank Hübenthal für ganz wichtige Impulse. Seine Paraden und die nach wie vor starke Wurfquote im Angriff brachten ein 26:22 (49.) und letztlich das Polster, das sich die vom Publikum getragenen Gelb-Blauen nicht mehr nehmen ließen.

Das 32:26 ist am Ende vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, der Sieg einer nach der Schlusssirene zu Recht ebenso erschöpften wie glücklichen Schwabmünchner Mannschaft ging an diesem Abend allerdings absolut in Ordnung.

TSV Schwabmünchen Hübenthal, Mürbeth; Reinsch (4), Bürgle (5), Oettl, Brugmoser, Wiedmer (2) Schaur, Schumacher, Scholz (14/3), Reichenberger (7), Warth.

TSV Bobingen Fischer, Lenz; Huber (2), Vogt, Pfeffer, Stadlmair (1), Hafner, Altantuul (4), Pillmayr (5/3), Muliyanto (4), Winkler (1), M. Müller (4), T. Müller (5), Riedlinger.

Die unglaublichen 30 Minuten der Landesliga-Frauen

Ein wirklich nicht alltägliches Handballspiel sahen die Zuschauer im Anschluss an das Männerderby beim Kellerduell der Frauen-Landesliga zwischen den stark abstiegsbedrohten Teams aus Schwabmünchen und Altötting. In einer insgesamt ausgeglichenen ersten Spielhälfte waren die Gelb-Blauen in der Abwehr bei allem Einsatz gedanklich einfach einen Tick zu langsam und so gab es für die Gäste vor allem über ihre starke Kreisläuferin und eine gute erste Welle immer wieder relativ leichte Torerfolge. Bei eigenem Ballbesitz leisteten sich die Schützlinge von Holger Hübenthal den Luxus vieler vergebener Chancen und die darauf folgende spürbare Verunsicherung ließ auch die Quote an technischen Fehlern wieder nach oben schnellen. Mit einem 12:14 ging es nach wenig zufriedenstellenden 30 Minuten in die Kabinen.

Was dann dort passiert ist, bleibt sicher das Geheimnis von Team und Trainer – es muss allerdings irgendwie besonders gewesen sein. Mit Wiederanpfiff war die Schwabmünchner Abwehr vor einer bärenstarken Jasmin Holland mit einem Mal ein schier unüberwindliches Hindernis für die zunehmend konsternierten Gäste. In der Folge lief vor allem das in dieser Saison bisher noch wenig überzeugende Gegenstoßspiel der Gelb-Blauen endlich wieder in den richtigen Bahnen und so entwickelte sich ein eigentlich unfassbarer Einbahnstraßen-Handball in Richtung des Altöttinger Gehäuses. Eine beeindruckende Teamleistung drehte die Partie völlig und gegen eine jetzt komplett chancenlose Gästesieben spielten sich die Schwabmünchnerinnen fast in einen kleinen Rausch. 18:3 lautete am Ende die Bilanz der zweiten Spielhälfte und der 30:17 Endstand wurde dann auch vollkommen zu Recht ausgiebig gefeiert.

TSV Schwabmünchen Holland, Aßner; Kolodziej (7/2), Marb (1), Fi. Schmid (3), Schuller (5), Birnkammer (1), Ö. Keskin (6), Fr. Schmid, Schlicker, Ratzek (2), L. Keskin (2), Rheindt (3). (hüb)

