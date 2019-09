09:08 Uhr

Schwabmünchner Männer starten perfekt in die Saison

Einen tollen Start in die Saison legten Felix Hänsel und die Schwabmüchner Bezirksoberliga-Männer beim 29:22 Sieg in Aichach auf das Parkett.

Die Schwabmünchner Handballer siegten in Aichach souverän mit 29:22. Nicht ganz so gut lief es beim Frauenteam.

Schwabmünchen Einen gelungenen Saisonstart können die Bezirksoberligahandballer des TSV Schwabünchen feiern. Die Gelb-Blauen nahmen die häufig ungeliebte Hürde beim TSV Aichach souverän mit 29:22. Als einfach zu hoch entpuppte sich dagegen die Hürde TSV Simbach für die Landesligafrauen, die sich beim 27:34 bei einem der Titelanwärter allerdings insgesamt ordentlich verkauften.

Hoch konzentriert und mit einer erfreulich großen Fankolonie im Rücken nahm die erste Männersieben den Auftakt zur schwäbischen Bezirksoberliga in Aichach in Angriff und untermauerte vom Anpfiff weg die eigene Favoritenrolle. Mit einem beweglichen und sehr entschlossenen 6:0-Abwehrverband um Comebacker Christian Boppel ließen die Schützlinge des Trainergespanns Pfänder/Knoke den Gastgebern nur wenig Chancen für gute Abschlüsse. Und wenn sich die Aichacher einmal durchsetzten, dann war der gut aufgelegte Frank Hübenthal wiederholt Endstation für die Bemühungen der Hausherren. Ganze drei Tore standen nach 20 Minuten auf Aichacher Seite zu Buche und somit war die Partie hier beim 11:3 für Schwabmünchen gefühlt bereits gelaufen. Bis zur Pause bauten die Gelb-Blauen um einen abschlussstarken Felix Hänsel ihre Führung dann sogar noch auf 17:6 aus.

Wie fast zu erwarten war, gestaltete sich das Geschehen nach dem Seitenwechsel deutlich ausgeglichener. Die Gastgeber zeigten, dass trotz der gegenüber den Vorjahren spürbaren Aderlasses im Kader dennoch einiges Potenzial steckt und die Schwabmünchner nahmen in der Abwehr etwas Intensität aus dem Spiel. Kleine Highlights setzten die Gelb-Blauen noch auf den Außenbahnen. Neuzugang Armend Fetahu, ehemaliger U21-Nationalspieler des Kosovo, zeigte tolle Abschlüsse von links und A-Jugendspieler Daniel Brugmoser trug sich bei seinem Männerdebüt gleich zweimal in die Torschützenliste ein. So stand am Ende ein nie gefährdeter 29:22-Erfolg und die erfreuliche Erkenntnis, dass das Team wohl bereit für einen spannende Spielzeit ist.

TSV Schwabmünchen Hübenthal, Winter; Merbold (2), Reinsch (4), Fetahu (3), Brugmoser (2), Bürgle (3), Wiedmer (1), Hänsel (8/2), Thoma (1), Reichenberger (3), Boppel

Frauen unterliegen Simbach

Nicht wirklich über die erwartete Außenseiterrolle hinaus kamen die Landesligafrauen bei ihrem Gastspiel in Simbach am Inn. Die Niederbayern stellen eine sehr junge, schnelle und technisch versierte Mannschaft mit großen Offensivqualitäten, die vor allem vor der Pause ihre Ansprüche auf einen Spitzenplatz in der Liga untermauerte. Die Schwabmünchnerinnen waren taktisch gut auf das Simbacher Abwehrsystem vorbereitet und erspielten sich auch immer wieder aussichtsreiche Überzahlsituationen. Doch eine insgesamt viel zu hohe Zahl an technischen Fehlern machte viele Bemühungen zunichte und so liefen die Gelb-Blauen früh in die fast perfekte Simbacher Gegenstoß-Maschine.

Beim 3:11 (17.) schien der Aufsteiger einem kleinen Debakel entgegen zu steuern, doch dann stabilisierten sich die Schützlinge von Holger Hübenthal zumindest ein wenig und konnten von diesem Zeitpunkt an ergebnistechnisch das Simbacher Tempo mitgehen. Mit der am Ende beim 27:34 überschaubaren Niederlage bei einem Top-Team kann man letztlich leben. Es wurde allerdings auch sehr deutlich wie hart der Aufsteiger weiter an sich arbeiten muss, um auf höherem Niveau vor allem die eigenen Fehlerquote auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. (hüb)

TSV Schwabmünchen Holland, Aßner; Kolodziej (8), Schmid (1), Schuller (3), Birnkammer, Keskin (4), Frommelt (3), Schlicker, Ratzek (2), Rheindt (6)

