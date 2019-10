00:03 Uhr

Schwabmünchner räumen ab

Erfolge bei Kreismeisterschaft

Die Landkreismeisterschaften fanden in dieser Saison beim SV Untermeitingen statt. Dabei konnten die Menkinger Nachwuchsathleten durchweg überzeugen.

Noah Kell (M15) siegte in seinem Dreikampf mit starken 1619 Punkten und wurde damit Landkreismeister. In der Altersklasse M12 gab es sogar einen Schwabmünchner Dreifacherfolg. Landkreismeister wurde Kilian Stuhler mit 1193 Zählern vor Vereinskollege Damian Ascherl, der 1124 Punkte sammeln konnte. Das Treppchen komplettiere Simon Ritschel auf dem Bronzerang. Er übertraf mit 1061 Punkten ebenfalls die 1000-Punkte-Grenze. Mit Alexander Schram auf Rang fünf war das Traumergebnis der Jungs komplett.

Bei den Jungs des Jahrgangs 2005 konnte Philipp Waldeisen Silber erringen. Seine Punktzahl betrug starke 1067 Zähler. Ebenfalls Silber holte sich Elian Gröll in der Altersklasse M8.

Die Mädels standen den Jungs in nichts nach. Lisa Lammich war in der Altersklasse W11 nicht zu schlagen. Sie holte sich den Landkreismeistertitel mit 1347 Punkten. Vereinskameradin Annika Dreher wurde Vierte.

Den insgesamt vierten Titel für den TSV holte Nora Körber in der jüngsten Altersklasse. Die Acht-Jährige hatte am Ende 925 Punkte auf ihrem Konto und lag souverän in Front.

Für den Leichtathletik-Nachwuchs von der Singold geht damit wieder einmal eine erfolgreiche Freiluftsaison zu Ende. (SZ)

