14:20 Uhr

Schwabmünchner sahnen kräftig ab

Die Schwimmer des TSV Schwabmünchen räumten beim Mehrkampftag in Stadtbergen kräftig ab.

Schwabmünchen Starke Leistungen zeigten die Schwimmer des TSV Schwabmünchen beim Mehrkampftag in Stadtbergen. Die Teilnahme an diesem Wettbewerb ist eine jahrzehntelange Tradition für die Schwimmer des TSV Schwabmünchen. Auch heuer sahnten die Sportler kräftig ab. Fünf der begehrten Pokale gingen an die Schwabmünchener Athleten.

Bei den weiblichen Startern freuten sich Stefanie Weißenbach im Jahrgang 2001, Zoe Gaschler (2002), Hanna Reiß (2005) und Hannah Söllner (2008) über den Sieg in der Pokalwertung. Bei den Herren erhielt Gabriel Pyka (2006) die Trophäe.

Viele persönliche Bestzeiten

Obwohl die Arme des ein oder anderen Leistungsgruppenschwimmers aufgrund des harten Ostertrainings noch schwer waren, konnten vor allem Hanna Reiß, Lucia Gabelsberger und Gabriel Pyka ausgezeichnete neue persönliche Bestzeiten vorweisen. Gabriel Pyka glänzte mit ausschließlich ersten Rängen und Hanna Reiß mit souveränen Siegen und hervorragenden Zeiten über die Freistil- und Rückenstrecken. Hier sicherte sie sich schon die Pflichtzeiten zur Teilnahme an den diesjährigen bayerischen Meisterschaften.

Lucia Gabelsberger (2005) zeigte eine unerwartet starke Form sowohl über die Freistil- als auch über die Lagenstrecken. Stefanie Weißenbach und Hannah Söllner ließen ebenfalls nichts übrig für die Konkurrenz. Jeder Start der beiden endete mit einem Sieg. Zoe Gaschler holte bei acht Starts sechsmal Gold und zweimal Silber. Romy Scherer (2008) siegte über 100 und 200 Meter Brust; über 50 und 200 Meter Freistil musste sie sich nur ihrer Vereinskameradin geschlagen geben.

Auch die junge Nachwuchsgruppe zeigte einen starken Aufwärtstrend. Hier konnten Noah Gabelsberger (2011), Xenia Trauter (2010) und Luisa Kothe (2011) gleich mehrmals Silber in Empfang nehmen. Bronzemedaillen erhielten Elio Baindl (2011) und Julia Peters (2011). Für die weiteren Teilnehmer Emilia Kothe (2011), Helena Sallinger (2010) und Felix Maximilian Schwärzer (2011) ergaben sich ausgezeichnete Plätze zwischen Rang vier und Rang sechs in sehr guten neuen persönlichen Bestzeiten. (SZ)

