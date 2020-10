vor 36 Min.

Schwabmünchner trumpfen auf

Gute Ergebnisse bei der deutschen Meisterschaft in Salzgitter

Sehr gute Ergebnisse erzielten die Disc-Golfer des Schwabmünchner Vereins Disc Golf Guerilla bei der diesjährigen deutschen Meisterschaft. Die sechs angetretenen Spieler des Vereins erreichten zweimal Platz drei, einmal Platz vier und einmal Platz sechs in ihrer Altersklasse.

Die Meisterschaft fand dieses Jahr in Salzgitter statt. Teilnehmen kann, wer sich im Vorfeld bei zugelassenen Turnieren qualifiziert hat. Neben dem Schwabmünchner Verein waren Spieler aus über 30 verschiedenen Clubs aus ganz Deutschland am Start. Dass es sich bei Disc-Golf um eine junge Sportart handelt, die jedoch in jedem Alter ausgeübt werden kann, zeigen die fantasievollen Vereinsnamen einiger Vereine, die teilgenommen haben: Eulennest Discgolf Club Peine, Frisbeesport Club Hamburg Fischbee oder Schwebedeckelkombinat Tschaika.

Die sechs Schwabmünchner, die ihren Sport sonst überwiegend im Luitpoldpark in Schwabmünchen ausüben, traten bei den Meisterschaften in drei verschiedenen Altersklassen an. In der Klasse MP40 waren Stefan Pientschik, Marc Dean und Alexander Müller am Start. Stefan Pientschik konnte an seinen Erfolg vom vergangenen Jahr, als er Platz zwei belegt hatte, anknüpfen. Er erreichte mit 220 Würfen und 16 unter Par Platz drei. Alexander Müller kam in dieser Klasse mit 228 Würfen auf Platz sechs und Marc Dean landete auf Platz 23.

In der Klasse MP50 trat Michael Lüders an; nach schlechtem Start – es wird an vier aufeinanderfolgenden Tagen jeweils ein Durchgang gespielt – katapultierte er sich von Rang 16 auf zwölf und weiter auf Platz vier und schließlich mit 238 Würfen auf Platz drei. Für Michael Lüders war es der vierte Erfolg bei deutschen Meisterschaften, nachdem er bereits 1985 in der Juniorenklasse den zweiten Platz, 1986 in der sogenannten offenen Klasse Platz fünf und 2015 den dritten Platz belegt hatte. In der Klasse MPO gingen Benedikt Heiß und Tobias Mayer an den Start. Tobias Mayer erzielte hier Rang 41 und Benedikt Heiß wurde mit dem sehr guten Ergebnis von 207 Würfen und 29 unter Par Vierter.

Themen folgen