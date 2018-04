vor 7 Min.

Schwache halbe Stunde kostet Sieg Lokalsport

Wehringens Damen können im Endspurt die Partie nicht drehen

Am Wochenende kam es zum Frauenfußball-Nachholspiel aus der Vorrunde gegen die Damen des CSC Batzenhofen-Hirblingen. Nach dem Erfolg letzte Woche wollten die Wehringerinnen diese Woche unbedingt erneut punkten. Sie erwischten auch den besseren Start in die Partie, aber im weiteren Spielverlauf kamen auch die Damen des CSC zu ersten Torchancen. Beide Mannschaften blieben in der ersten Hälfte aber ohne Torerfolg.

In der zweiten Hälfte ging die gute Ordnung der FSV-Damen leider etwas verloren, was den Führungstreffer für die Gäste in der 61. Minute zur Folge hatte. Zehn Minuten später schaffte es der CSC, auf 2:0 zu erhöhen.

Der Schmittner-Elf gelang aber kurz darauf durch einen sicher verwandelten Elfmeter von Julia Stölzle der Anschlusstreffer. Dieser brachte den Wehringer Damen neuen Auftrieb, die sich in der Schlussviertelstunde fast nur noch in der gegnerischen Hälfte festsetzten. Die erspielten Torchancen waren aber nicht mehr zwingend genug und so blieb es beim 1:2. Nun gilt es für die FSV-Damen, diese Niederlage abzuhaken und kommendes Wochenende wieder Vollgas zu geben. (SZ)

Tore 0:1 Buecherl (61.), 0:2 Buecherl (73.), 1:2 Stölzle (75./Foulelfmeter). – Zuschauer 30.

