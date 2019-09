vor 9 Min.

Schwere Aufgabe für Untermeitingen

Einsatz und Kampf werden heute Abend im Toto-Pokal vom SV Untermeitingen (schwarze Trikots) verlangt. Der Kreisklassist tritt beim Spitzenreiter der A-Klasse, dem SV Reinhartshausen an.

Der SV Reinhartshausen will mit den Lechfeldern wieder einen Kreisklassisten aus dem Wettbewerb kicken. Für die Bezirksligisten Bobingen und Königsbrunn geht es gegen Teams aus der Kreisliga

Von Hieronymus Schneider

Die vierte Runde im Fußball-Toto-Pokal des Landkreises Augsburg wird in dieser Woche am Dienstag und Mittwoch ausgetragen.

32 Mannschaften sind in diesem Sechzehntelfinale noch dabei und vier davon kommen aus dem Landkreissüden. Neben den beiden Bezirksligisten TSV Bobingen und SV Türkgücü Königsbrunn sind dies der SV Untermeitingen aus der Kreisklasse und der letzte verbliebene A-Klassist des Südens, der SV Reinhartshausen.

Während die beiden Bezirksligisten auswärts bei Kreisligavereinen im Westen und Norden des Landkreises antreten, kommt es in Reinhartshausen zum sicherlich brisanten Derby zwischen dem Spitzenreiter der A-Klasse Augsburg Süd und dem SV Untermeitingen.

Die Reinhartshauser haben in den bisherigen drei Runden jeweils einen Kreisklassenverein aus dem Pokal geworfen. Zuerst erwischte es die SpVgg Langenneufnach, dann den FSV Großaitingen und zuletzt den Aufsteiger TSV Fischach. Auch in den Punktspielen der A-Klasse ist das Team unter dem neuen Spielertrainer Sebastian Spreitzer nach drei Spielen noch ungeschlagen und steht zusammen mit der Reserve der SpVgg Langerringen an der Tabellenspitze.

Da werden sich die Untermeitinger nach ihrer Heimniederlage gegen den TSV Ustersbach im Kreisklassenspiel auf einen hartnäckigen, heimstarken Gegner einstellen müssen.

Von der Papierform her sind die beiden Bezirksligisten gegen ihre Gegner aus der Kreisliga natürlich favorisiert. Der SV Türkgücü Königsbrunn bekommt es allerdings mit dem aktuellen Tabellenführer FC Horgau zu tun. Etwas leichter erscheint die Aufgabe des TSV Bobingen beim Tabellenfünften SSV Anhausen. Beide Kreisligisten gehen aber im Gegensatz zu ihren Gegnern mit einem Erfolgserlebnis aus den Punktspielen am Wochenende in diese Begegnungen und setzen auf ihren Heimvorteil.

Alle drei Partien beginnen am Mittwoch um 18 Uhr: FC Horgau - SV Türkgücü Königsbrunn, SV Reinhartshausen - SV Untermeitingen, SSV Anhausen - TSV Bobingen

