00:03 Uhr

Sieg und Unentschieden

Auftakt für den TSV Königsbrunn

Einen Sieg und ein Unentschieden gab es zum Saisonauftakt für die Verbandsliga-Teams des TSV Königsbrunn.

Die erste Herrenmannschaft des TSV Königsbrunn startete mit einem 8:8 in die Saison. Gegen die SpVgg Westheim fand das Team um Mannschaftsführer Angelo Bannout trotz eines anfänglichen 1:3-Rückstands gut ins Spiel. Neben Florian Lippert, welcher in einem starken Spiel die Nummer eins der Gegner überraschend schlagen konnte, glänzte besonders Marc Heinle mit zwei gewonnenen Einzeln im hinteren Paarkreuz. In einem spannenden Schlussdoppel konnten die Brunnenstädter das Unentschieden mit 3:1 in Sätzen besiegeln. Ganz zufriedenstellend war das Ergebnis am Ende aber nicht, weil die Gegner mit einem kranken Spieler antraten und so zwei Punkte kampflos abgaben. In ihrem zweiten Spiel am 19. Oktober hat das Königsbrunner Sextett aber die Möglichkeit, gegen den TSV Dachau sein Potenzial voll auszuschöpfen.

Die erste Damenmannschaft durfte bereits vorher in die Saison starten und konnte mit einem 8:4-Auftaktsieg gegen den ESV München-Freimann überzeugen. Eine Woche später wiederholten Brigitte und Melanie Wantscher, Ivana Taseva und Neuzugang Manuela Schmidt ihre starke Leistung und gewannen bei Schwarz-Weiß München erneut mit 8:4. Hervorzuheben ist besonders Ivana Taseva, die bis jetzt noch ungeschlagen ist. Ob sich die Erfolgsserie fortsetzen lässt, wird sich beim Doppelspieltag am 19. Oktober in Königsbrunn zeigen.

Auch die zweite Herrenmannschaft zeigte sich an ihrem ersten Spieltag souverän und besiegte TTF Bad Wörishofen mit 9:2. Das Team um Adrian Fischer startet damit stark in die Landesliga und konnte mit dem unterhaltsamen, aber klaren Sieg ein Zeichen setzen. (SZ)

Themen folgen