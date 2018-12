vor 24 Min.

Spannende Spiele mit vielen Toren Lokalsport

Der TSV Dinkelscherben wurde in Schwabmünchen Landkreismeister bei den A-Junioren.

Vier Turniere in Schwabmünchen

Gleich vier Futsal-Turniere standen für die Jugendfußballer in Schwabmünchen an. Die A-Junioren kürten den Landkreismeister, und bei den D- , C- und B-Junioren konnten sich die Teams für die Landkreismeisterschaft qualifizieren.

Höhepunkt war das Turnier der A-Junioren, bei welchem der Augsburger Landkreismeister ausgespielt wurde. Die Zuschauer sahen viele Tore (Gruppe A 48 Tore und Gruppe B 30 Tore), hohes Tempo und Spannung bis zum Schluss. Der FC Königsbrunn, der am Ende Vierter wurde, erreichte das Halbfinale und musste sich dort dem späteren Landkreis-Meister TSV Dinkelscherben geschlagen geben. Zweiter wurde der TSV Gersthofen, Dritter JFG Schmuttertal.

Bei den Turnieren der D- , C- und B-Junioren haben sich die zwei Erstplatzierten für die Landkreismeisterschaften qualifiziert. Dies sind aus unserer Region bei den D-Junioren der FC Königsbrunn als Erstplatzierter und die Mannschaft des Ausrichters JFG Singoldtal. Das Team war punktgleich mit dem TSV Königsbrunn, aber ausschlaggebend für die JFG Singoldtal war der direkte Vergleich im letzten Spiel des Turnieres. Bei den C-Junioren sind der TSV Gersthofen und JFG Schmuttertal qualifiziert fürs Finale. Die Mannschaften der JFG Singoldtal und des TSV Königsbrunn und haben den dritten und vierten Platz erspielt.

Erfolgreicher waren bei den B-Junioren aus der Region die JFG Lechfeld und die JFG Singoldtal. Beide sind für das Finale am 13. Januar 2019 qualifiziert welches in der Königsbrunner Gymnasiums-Turnhalle ausgetragen wird. (SZ)

