Spitzenduo marschiert weiter

In der Kreisklasse führt Schwabegg weiter die Tabelle an

Von Marcus Angele

Landkreis In der Kreisklasse Augsburg Süd feierte der SV Schwabegg einen wichtigen Sieg gegen die SpVgg Lagerlechfeld. Inningen verschenkte dagegen Punkte beim Tabellenletzten.

FC Kleinaitingen – ASV Hiltenfingen 3:1 (0:0). – In der ersten Halbzeit sahen die Zuschauer eine sehr ausgeglichene Partie. Nach der Pause kam Kleinaitingen besser ins Spiel und ging folglich in Führung. Nach der Roten Karte für Fendt gelang Hiltenfingen zwar der Ausgleich, doch mit zwei Freistößen und einer guten Abwehrleistung entschied der FCK das Spiel verdient für sich.

Tore 1:0 Strobl (51.), 1:1 Geißler (67.), 2:1 Ankermüller (70.), 3:1 Zott (80.). – Zuschauer 50. – Rot Fendt (54./FC Kleinaitingen).

TSV Ustersbach – SpVgg Langenneufnach 1:1 (1:0). – Ustersbach begann stark und erzielte bereits in der siebten Minute per herrlichem Freistoß das 1:0. Auch in der Folgezeit dominierte der TSV das Geschehen und vergab zahlreiche Hundertprozentige. Mit der zweiten Chance im ganzen Spiel glich Langenneufnach in der 81. Minute glücklich zum 1:1- Endstand aus.

Tore 1:0 Schmid (7.), 1:1 Brecheisen (81.). – Zuschauer 50.

SpVgg Lagerlechfeld – SV Schwabegg 1:2 (1:1). – In der Summe glücklich verlief das Spiel für Schwabegg. Trotz Überlegenheit der Lechfelder lagen sie nach knapp einer halben Stunde mit 2:0 in Front. Lechfeld drängte weiter, konnte aber nur noch den 1:2 Anschlusstreffer erzielen.

Tore 0:1 Eigentor (10.), 0:2 Schuster (34.), 1:2 Wilde (53.) – Zuschauer 100. – Gelb-Rot Berisha (56./SpVgg Lagerlechfeld) Rot Kraus (74./SV Schwabegg).

SV Untermeitingen – DJK Göggingen 1:1 (1:1). – Untermeitingen ging früh und verdient mit 1:0 per Foulelfmeter in Führung. Danach verloren sie den Faden und Göggingen war spielbestimmend. In der zweiten Hälfte stürmte Untermeitingen auf ein Tor, doch ohne Glück und mit etwas Unvermögen vergaben sie einige Hochkaräter zum Sieg.

Tore 1:0 Rieder (15.), 1:1 Buder (26.) – Zuschauer 80.

TSV Haunstetten II – FSV Inningen 1:1 (0:0). – Überraschend trotzte der Tabellenletzte dem Favoriten aus Inningen ein glückliches Unentschieden ab. Beide Tore fielen dabei in der Nachspielzeit. Highlight des Spiels war der Ausgleichstreffer von Torwart Riedl in der 94. Minute.

Tore 0:1 Krawielitzki (90.+1), 1:1 Riedl (90.+4) – Zuschauer 80.

SV Gessertshausen – TSV Königsbrunn 2:3 (2:0). – Zwei völlig verschiedene Hälften sahen die Zuschauer in dieser Partie. Während Gessertshausen die erste Hälfte dominierte, schlug Königsbrunn in der zweiten Hälfte gnadenlos zu und drehte das Spiel noch zu seinen Gunsten.

Tore 1:0 Biro (6.), 2:0 Paulus (15.), 2:1 Garron (65.), 2:2 Garron (68.), 2:3 Schickentanz (74.) – Zuschauer 60

