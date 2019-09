„Sportwelt“ in der Warteschleife

Plus Wann die "Sportwelt" an der Riedstraße errichtet wird, ist unklar. Derzeit wird die Zufahrt verbreitert und ein neuer Fußballplatz gebaut.

Schwabmünchen Es tut sich so einiges auf dem Sportgelände an der Schwabmünchner Riedstraße: Auf dem Kunstrasenplatz soll ab dem 4. Oktober auch bei Flutlicht trainiert werden können, die Zufahrt zum Gelände von der Heimbergstraße aus wird verbreitert und ab Mitte 2020 soll ein weiterer Platz für den Trainingsbetrieb genutzt werden können. Und dann ist da ja noch die „Sportwelt“. Das Großprojekt mit mehreren Multifunktionsträumen will der TSV Schwabmünchen ebenfalls an der Riedstraße errichten.

Hierfür muss allerdings der Bebauungsplan geändert werden. Die ersten Hürden hat das Projekt laut dem TSV-Vorsitzenden Reinhold Weiher schon genommen. „Es gibt einen Stadtratsbeschluss, dass der TSV Schwabmünchen auf dem Gelände die „Sportwelt“ errichten kann, wenn die Finanzierung passt und die Änderung des Bebauungsplans genehmigt ist.“

Der TSV-Vorsitzende rechnet mit einem Zuschuss in Höhe von 20 bis 30 Prozent der Baukosten durch den Freistaat. Und woher kommt das restliche Geld? „Natürlich bringt sich der Verein selber ein, aber wir hoffen auch auf eine großzügige Unterstützung durch die Stadt“, so Weiher. Wie viel das Projekt am Ende kosten wird, sei noch unklar: „Wir passen die Größe der Anlage natürlich den Finanzen an, die uns zur Verfügung stehen. Aber es wird auf jeden Fall eine siebenstellige Summe werden.“

"Sportwelt": Großer Bedarf an Multifunktionsräumen

Auch einen zeitlichen Rahmen will Weiher noch nicht nennen. Er hofft, dass im kommenden Jahr die Änderung des Bebauungsplan beschlossen wird, „aber jetzt einen Zeitraum zu nennen, wann das Projekt fertig gestellt ist, ist unseriös“. Auf jeden Fall bestehe in dem über 3000 Mitglieder zählenden Verein ein großer Bedarf an Multifunktionsräumen – vor allem bei Turnern, Gesundheits- und Kampfsportlern. Auch zusätzliche Umkleiden soll es dann an der Riedstraße geben. Gestorben ist erst mal das Projekt Kletterhalle, von der im Zusammenhang mit der „Sportwelt“ immer wieder mal die Rede war. Weiher: „Das hätte beim Standort in der Nähe der Leonhard-Wagner-Schulen Sinn gemacht, weil Verein und Schulen die Halle gemeinsam hätten nutzen können, aber nicht am Standort Riedstraße.“

Die erste Voraussetzung für die geplante „Sportwelt“ wurde aber schon geschaffen. Die Einfahrt von der Heimbergstraße wurde verbreitert und soll in den nächsten Tagen asphaltiert werden. Kosten: rund 200 000 Euro. Rechts und links der Einfahrt könnten dann auch Autos parken, wenn durch die „Sportwelt“ der Bedarf da ist. Der neue Fußballplatz (Kosten: 150 000 Euro) neben dem Kunstrasenplatz soll Mitte nächsten Jahres fertig sein.

Schon seit ein paar Wochen wird auf dem Kunstrasenplatz an der Riedstraße gekickt. Ab dem 4. Oktober soll dann auch Training unter Flutlicht möglich sein, was vor allem die Bayernliga-Fußball des TSV Schwabmünchen freuen dürfte, die sich schon über mangelnde Trainingsmöglichkeiten in der dunklen Jahreszeit beklagt hatten. Der Kunstrasenplatz hat insgesamt 765 000 Euro gekostet, wobei sich Stadt und Verein den Großteil der Kosten geteilt haben. „Was die Summe angeht, haben wir eine Punktlandung hingelegt“, freut sich TSV-Boss Weiher.

